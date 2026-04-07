La protección de las trabajadoras del hogar en México dio un paso clave con el reconocimiento explícito de sus derechos dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este marco legal obliga a los empleadores a garantizar condiciones laborales dignas, seguras y con acceso a prestaciones básicas. Sin embargo, y a pesar de estos avances, muchas personas aún desconocen el alcance de estas obligaciones. La difusión de esta información resulta fundamental para que las trabajadoras puedan exigir lo que por ley les corresponde y evitar abusos en el ámbito laboral. La LFT establece que las trabajadoras del hogar deben contar con condiciones laborales justas, equiparables a cualquier empleo formal, incluyendo derechos que protejan su bienestar físico y económico. Entre los puntos clave, se destaca la obligación de los empleadores de garantizar un entorno de trabajo digno y seguro, respetando horarios, condiciones de higiene y un trato adecuado, libre de discriminación o abuso. Además, la normativa impulsa la formalización de este tipo de empleo, históricamente precarizado, con el objetivo de reducir desigualdades y brindar mayor estabilidad a quienes trabajan en el hogar. Uno de los avances más importantes es la incorporación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permite a las trabajadoras del hogar acceder a servicios de salud, atención médica y diversas prestaciones sociales. El registro ante el IMSS debe ser realizado por el empleador, quien también está obligado a cubrir las cuotas correspondientes. Esta medida busca garantizar protección ante enfermedades, accidentes o cualquier situación de vulnerabilidad. Contar con seguridad social no solo mejora la calidad de vida de las trabajadoras, sino que también implica un reconocimiento formal de su labor, marcando un paso clave hacia la profesionalización y dignificación del trabajo doméstico. La LFT establece el derecho a días de descanso pagados, un beneficio esencial para el bienestar físico y mental, ya que permite a las trabajadoras recuperarse sin afectar sus ingresos. Además del descanso semanal, también se contemplan prestaciones como vacaciones y pago proporcional de aguinaldo, según el tipo de relación laboral, las cuales deben ser respetadas por los empleadores. Hacer valer estos derechos es clave para erradicar abusos, y tanto la información como la denuncia resultan herramientas fundamentales para exigir el cumplimiento de la ley y mejorar las condiciones laborales.