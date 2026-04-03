Desde abril de 2024, tener un perro o gato en la Ciudad de México implica una responsabilidad legal concreta. La Ley de Protección y Bienestar de los Animales, reformada en 2025, convirtió en obligatorio el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), conocido como el CURP para mascotas. El RUAC es una base de datos digital que otorga a cada perro o gato, y todos los animales de companía, un código único con datos como nombre, raza, color, edad, señas particulares e información del tutor legal. El objetivo es frenar el abandono, facilitar la identificación en caso de extravío y permitir intervenciones rápidas ante maltrato. No tramitar el RUAC tiene consecuencias reales. Las multas van de 2,463.51 a 3,519.3 pesos, equivalentes a entre 21 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en 2026 es de 117.31 pesos. Además de la multa, el incumplimiento puede derivar en arresto administrativo de 24 a 36 horas. Por ahora la medida aplica solo en la CDMX, aunque se espera que otras entidades comiencen a replicarla en los próximos años. La buena noticia es que el trámite es completamente gratuito y puede hacerse en minutos desde casa. Solo hay que: ingresar a ruac.cdmx.gob.mx También es posible realizarlo en persona en los Centros de Atención Animal de cada alcaldía. El registro no caduca, pero debe actualizarse si el tutor cambia de domicilio, si la mascota se extravía o si fallece. Registrar a la mascota también habilita el acceso a servicios gratuitos como vacunación, esterilización y desparasitación, además de ofrecer protección legal ante maltrato, robo o disputas por custodia. El RUAC también permite al gobierno generar políticas públicas basadas en datos reales para controlar la sobrepoblación y reducir el abandono.