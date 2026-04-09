La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo clave que marca un precedente en la protección de los usuarios frente a fraudes digitales. La decisión se centra en los casos de duplicación de tarjetas SIM, una modalidad delictiva en aumento. Este tipo de fraude permite a terceros acceder al número telefónico de una víctima, facilitando el robo de información y dinero. Con esta resolución, se reconoce la responsabilidad de las empresas telefónicas en la protección de los datos de sus clientes. La resolución de la Suprema Corte establece que las empresas telefónicas pueden ser responsables por los daños derivados de la duplicación indebida de una tarjeta SIM. Esto ocurre cuando entregan un número telefónico a otra persona sin validar correctamente la identidad del titular. El caso que dio origen al fallo involucró a una víctima que sufrió un fraude tras la duplicación de su línea. A partir de esta situación, el máximo tribunal determinó que hubo una falla en los protocolos de seguridad de la compañía. En consecuencia, se reconoce el derecho del usuario a exigir una indemnización por los daños sufridos. Esto incluye pérdidas económicas y posibles afectaciones derivadas del acceso no autorizado a su información. El fraude con SIM duplicada, también conocido como “SIM swapping”, consiste en transferir el número telefónico de una persona a otra tarjeta sin su consentimiento. Esto permite a los delincuentes interceptar llamadas, mensajes y códigos de verificación. Con este acceso, pueden vulnerar cuentas bancarias, redes sociales y aplicaciones vinculadas al número telefónico. Se trata de una de las modalidades de fraude digital más peligrosas por su alcance. Además, muchas veces las víctimas no detectan el problema de inmediato, lo que agrava el daño. La falta de controles estrictos por parte de las telefónicas ha sido uno de los factores que facilitó este tipo de delitos.