La tecnología dio un nuevo paso que parecía imposible, una empresa de China lanzó un collar inteligente con inteligencia artificial que asegura poder interpretar sonidos y comportamientos de perros y gatos para ayudar a los dueños a entender qué sienten sus mascotas.

El dispositivo rápidamente se volvió viral en redes sociales y ya genera expectativa en el mercado global de tecnología aplicada al cuidado animal.

Cómo es el collar inteligente que analiza ladridos y maullidos

El sistema funciona mediante un collar equipado con sensores, micrófono y conexión directa con una aplicación móvil. A través de inteligencia artificial, el dispositivo recopila información sobre ladridos, maullidos, movimientos y posturas corporales.

Luego, la plataforma procesa esos datos utilizando algoritmos de aprendizaje automático para detectar posibles estados emocionales del animal, como estrés, hambre, cansancio, ansiedad o ganas de jugar.

La empresa desarrolladora explicó que el sistema fue entrenado con miles de registros de sonidos y comportamientos de mascotas en distintas situaciones cotidianas.

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Qué tan preciso es el traductor para mascotas

Según sus creadores, el collar podría alcanzar una precisión cercana al 95% en la interpretación de emociones y necesidades básicas. Sin embargo, especialistas en comportamiento animal remarcan que todavía no existen estudios científicos independientes que validen esos resultados.

Aun así, el avance despertó un fuerte interés entre quienes buscan herramientas para mejorar el cuidado y el bienestar de sus animales.

Algunos modelos incluso incorporan funciones extra, como monitoreo de actividad física, patrones de sueño y detección de cambios de comportamiento que podrían anticipar problemas de salud.

El debate detrás de la inteligencia artificial y las mascotas

Aunque la idea de “hablar” con perros y gatos parece salida de una película futurista, expertos advierten que la comunicación animal es mucho más compleja que una traducción literal.

Veterinarios y especialistas sostienen que los sonidos y movimientos dependen del entorno, el vínculo con las personas y múltiples factores biológicos que no siempre pueden interpretarse de manera exacta.

Por eso, consideran que este tipo de dispositivos deben entenderse como herramientas de apoyo para detectar emociones generales o señales de malestar, y no como traductores capaces de convertir pensamientos animales en frases humanas.

La industria tecnológica para mascotas no deja de crecer

El lanzamiento también refleja el crecimiento global de la llamada “pet tech”, un mercado que incluye desde collares con GPS hasta cámaras inteligentes y monitores de salud para animales domésticos.

La tendencia avanza de la mano de la creciente humanización de las mascotas, que hoy ocupan un lugar central en millones de hogares alrededor del mundo.

Mientras la comunidad científica mantiene cautela sobre el alcance real de estas tecnologías, el nuevo collar chino ya abrió el debate sobre cómo será el futuro de la relación entre humanos y animales en plena era de la inteligencia artificial.