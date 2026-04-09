La oferta de activos extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantiene una tendencia al alza, pero el mercado local aún enfrenta retos para reforzar la llegada de los vehículos de inversión. De acuerdo con cifras de la plaza bursátil, al 8 de abril de 2026 se contabilizan 58 nuevos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), un segmento que ha ganado dinamismo en los últimos años. La BMV continúa ampliando su abanico de instrumentos con opciones internacionales de sectores clave como el energético, financiero y farmacéutico, lo que fortalece el atractivo del llamado mercado global. Al cierre del 8 de abril, se incorporaron 19 emisoras, entre ellas el grupo financiero japonés Mizuho Financial Group, la firma estadounidense de semiconductores Amkor Technology y la farmacéutica Indivior. En paralelo, se sumaron 39 fondos cotizados en bolsa (ETF) de la gestora WisdomTree, con exposición a empresas de mediana y pequeña capitalización en Estados Unidos y Canadá. Entre los nuevos vehículos destacan ETFs temáticos como Franklin AI, enfocado en inteligencia artificial, metaverso y blockchain, así como productos de gestoras globales como Vanguard y Charles Schwab. “La llegada de acciones y ETFs amplía la oferta de activos y permite una mayor sofisticación en los portafolios de inversión. Es positivo porque abre la puerta a una diversificación más robusta”, señaló Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica. Datos de la BMV indican que, hasta noviembre de 2025, el SIC acumulaba 2,130 acciones listadas y 1,615 ETFs. Solo en ese mes se incorporaron 199 valores extranjeros, de los cuales 107 correspondieron a empresas y 92 a fondos. Entre los listados recientes destacan compañías como Figma, Solana Company, Puig Brands, Lindt & Sprüngli, Enbridge, Thales, Paramount Skydance Corporation y Pershing Square Holdings. Pese al crecimiento, Calzada advirtió que los inversionistas mexicanos siguen concentrados en ETFs ligados a índices estadounidenses. “Es un avance que el inversionista local participe en mercados de EE.UU., pero aún falta mayor dinamismo”, apuntó. Desde su perspectiva, el reto está en fortalecer la educación financiera para impulsar una mayor sofisticación y mejorar la toma de decisiones en función del entorno económico. Según la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), al cierre de febrero las acciones más operadas en la BMV fueron Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Apple, Broadcom, Micron Technology, Mercado Libre y Alphabet. En cuanto a ETFs, los de mayor operación en el SIC fueron iShares Gold Trust, iShares Treasury Bond 0-1 Year USD y iShares Short Treasury Bond. La oferta de activos extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mantiene una tendencia al alza y refuerza la diversificación del mercado local.