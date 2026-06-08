El euro cotiza a 20.12 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 8 de junio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.16 pesos y un mínimo de 20.14 pesos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó un -0.33% y en el último año acumula un -7.04%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro tuvo cinco alzas y cinco caídas: tras tres descensos consecutivos a mitad del período, rebotó con dos avances al final; el balance general quedó prácticamente plano.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 20.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 3.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual es del 5.80%.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo en el que la moneda se aprecia, lo que sugiere un crecimiento constante en su valor.

La tendencia positiva del Euro podría estar relacionada con factores económicos favorables en la zona euro, que están impulsando la confianza de los inversores y el comercio. Sin embargo, es importante monitorear futuros movimientos para confirmar la sostenibilidad de esta tendencia.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".