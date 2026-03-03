El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, dio a conocer los alcances de la reforma laboral en México, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En esta línea, se confirmó una serie de beneficios para los trabajadores, como los días de descanso obligatorio por jornada de 8 horas trabajada. Ante las inquietudes sobre los días de descanso, el funcionario aclaró que la modificación garantiza dos días libres por cada semana trabajada bajo el esquema de ocho horas diarias. Conoce los detalles de esta disposición y aprovecha el nuevo esquema de trabajo. Ten en cuenta que la implementación será gradual, por lo que es importante prestar atención al comunicado. El cambio eleva a rango constitucional la jornada máxima de 40 horas semanales, con el objetivo de asegurar el derecho al descanso de los trabajadores. El decreto establece que no podrán reducirse sueldos, salarios ni prestaciones como consecuencia de esta medida. Asimismo, por primera vez se prohíben las horas extra para menores de edad, en concordancia con convenios internacionales previamente suscritos por México. La implementación será progresiva como parte de una política laboral de Estado. El calendario previsto contempla: Se mantendrá la jornada diaria máxima de ocho horas, asegurando así dos días de descanso por semana para quienes trabajen bajo este régimen y fomentando una distribución más equilibrada del tiempo laboral. “Si trabajas ocho horas al día, descansarás dos días”, explicó Bolaños al detallar el alcance de la reforma. Con este cambio, la Constitución establecerá de manera explícita el límite máximo de 40 horas semanales sin afectar el ingreso de los trabajadores. De acuerdo con las autoridades, la iniciativa responde a estándares internacionales y fue resultado de un amplio proceso de diálogo social en el que participaron más de 2,000 especialistas en más de 40 mesas de trabajo. El propósito es actualizar el marco laboral y lograr un balance entre productividad y bienestar. La nueva normativa también regula los periodos de descanso obligatorio, alineándose con la práctica internacional que fija al menos 24 horas continuas de reposo. El Gobierno federal subrayó que la meta es que la reducción de la jornada beneficie a todas las personas trabajadoras, sin disminución salarial y con una aplicación escalonada.