El dólar canadiense cotiza a 12.53 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 8 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.13%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.56 pesos y un mínimo de 12.54 pesos.

En el mercado de Dólar canadiense, la última semana registró un leve avance de 0.26%, mientras que en el último año acumuló una caída de -7.64%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense subió dos jornadas, encadenó cinco caídas que borraron el impulso inicial, repuntó dos días y cerró con un nuevo retroceso, para un balance neto negativo.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.4 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 6.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.52%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, reflejando un fortalecimiento en el mercado. La tendencia aparentemente favorable sugiere un posible aumento en la confianza del inversor con respecto a la economía canadiense.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia habría indicado una disminución en la cotización del Dólar canadiense. Sin embargo, el hecho de que se mantenga en números positivos resalta un período de estabilidad y crecimiento en la moneda.

Esta tendencia positiva podría estar influenciada por factores económicos recientes, incluyendo políticas de tasas de interés o cambios en el comercio internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas (verifica su registro en Banxico o CONDUSEF), evita vendedores callejeros, compara tipo de cambio y comisiones antes de aceptar, pregunta por el tipo efectivo (compra/venta) y el monto neto a recibir, lleva identificación oficial si te la solicitan y conserva el comprobante.

para finalizar, prioriza tu seguridad: realiza operaciones en horarios y zonas transitadas, cuenta el dinero frente al personal del establecimiento sin perderlo de vista, no exhibas grandes sumas en público, usa cajeros dentro de bancos o centros comerciales, habilita alertas de tu tarjeta y revisa movimientos y desconfía de ayudas o ofertas demasiado buenas para ser verdad.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".