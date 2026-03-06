La Cámara de Diputados de México aprobó el 3 de marzo por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoce el derecho a la desconexión digital. La medida establece nuevas obligaciones para los empleadores, incluido el pago de horas extra por labores realizadas fuera del horario convenido. La reforma garantiza que los trabajadores podrán abstenerse de atender asuntos laborales fuera de su horario, durante vacaciones o licencias, sin riesgo de sanciones. La exposición de motivos destaca que países como Francia, España, Portugal y Chile ya contemplan este derecho en sus leyes, y que la Unión Europea lo impulsa como garantía fundamental. La reforma busca alinear el marco legal mexicano con esos estándares internacionales, eliminando además las disparidades entre empleados públicos y privados. La iniciativa cita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha establecido que el derecho al trabajo digno incluye condiciones que permitan el desarrollo integral y la protección de la salud, bajo el principio de progresividad. La reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las nuevas disposiciones deberán aplicarse bajo los principios de progresividad, igualdad, no discriminación y trabajo digno, además de los compromisos internacionales del Estado mexicano.