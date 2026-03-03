Con los votos aprobatorios de 22 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró formalmente reformado el artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La Mesa Directiva remitió el decreto al Senado para turnarla al Ejecutivo y su publicación en vigor. Los congresos que votaron a favor fueron los de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. La reforma no entra en vigor de forma inmediata, sino de manera progresiva: 48 horas en 2026, 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas a partir de 2030. Este esquema gradual busca dar tiempo a empresas y sectores para adaptarse sin afectar su operación. El texto aprobado garantiza que por cada seis días de trabajo, los empleados tendrán al menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Además, la reforma es tajante: en ningún caso la reducción de la jornada implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones. En materia de horas extraordinarias, la reforma fija un máximo de doce horas extra con pago doble a la semana, con posibilidad de cuatro horas adicionales con salario triple en ese mismo período. Queda expresamente prohibido que los menores de 18 años realicen horas extraordinarias, reforzando el marco de protección laboral para los trabajadores más jóvenes. Con esta reforma, México avanza hacia un esquema laboral más equilibrado. A partir de 2030, millones de trabajadores contarán con más tiempo libre sin ver reducido su salario ni sus prestaciones.