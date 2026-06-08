El futuro de la construcción | Imagen generada con la IA de Gemini

El sector de la construcción en América Latina ha llegado a un momento decisivo. A pesar de ser una de las industrias más grandes del planeta, superada únicamente por los servicios financieros, históricamente ha permanecido rezagada en su transformación digital, destinando apenas entre el 1% y 2% de su facturación a temas de innovación. Sin embargo, la realidad económica actual está forzando un cambio radical.

Así lo expuso Margarita de la Peña, managing lead Latam del fondo global de venture capital Zacua Ventures, en el Proptech Latam Summit de la semana pasada, donde adelantó los hallazgos de su próximo informe sobre el estatus de la adopción tecnológica en la región.

“Creemos que nuestro sector está en un punto de inflexión. [...] Cada vez que los materiales están más caros, la coordinación es más difícil, el problema del déficit de vivienda, etcétera”, afirmó De la Peña para contextualizar la urgencia de la digitalización.

Estas problemáticas están dando un impulso al sector contech (tecnología de la construcción) y proptech (tecnología en la industria del real estate) en México y Latinoamérica, donde el fondo Zacua Ventures ya ha otorgado cheques a más de 20 startups en el sector contech.

El impulso de la inteligencia artificial en el diseño y preconstrucción

El diseño y la viabilidad de proyectos solían depender de metodologías complejas como el BIM (Building Information Modeling), cuya adopción se limitaba a grandes infraestructuras debido al alto nivel de conocimiento técnico requerido. Hoy en día, la Inteligencia Artificial (IA) está democratizando estos procesos.

De acuerdo con De la Peña, la IA permite generar gemelos digitales de manera más sencilla, realizar simulaciones arquitectónicas ágiles y acelerar los diagnósticos de inteligencia de mercado sobre densidad, alturas y espacios verdes. Asimismo, dota a las constructoras de la agilidad necesaria para procesar y digerir enormes volúmenes de información técnica en cuestión de semanas antes de licitar un proyecto.

Marketplaces frente a la fragmentación de la cadena de suministro

Latinoamérica se caracteriza por ser una región dominada por pequeñas y medianas empresas, una fragmentación que genera falta de transparencia en precios y tiempos de entrega, en una dinámica tradicionalmente “basada en las relaciones”, argumentó De la Peña.

Frente a dolores como la logística y el desabasto, Margarita destacó el auge de los marketplaces especializados en materiales, maquinaria y mano de obra. En este rubro, Zacua Ventures ha materializado su confianza mediante la inversión de capital.

“Hicimos una inversión en Construex, que es un marketplace de productos para la construcción. Están presentes en 14 países, prácticamente todos los hispanoparlantes, y han digitalizado más de 2 millones de proveedores de materiales. [...] Ponemos el capital porque realmente creemos que existe la necesidad y la oportunidad”, detalló.

Oportunidad fintech

El financiamiento es uno de los mayores obstáculos en la región, ya que de acuerdo con la ponente, “los bancos temen un poco a esta industria” porque no comprenden su ciclicidad ni sus riesgos inherentes. Esto se agrava al considerar que una gran parte de la construcción en Latinoamérica se da mediante la autopromoción (personas que construyen su propia vivienda sin acceso al sistema bancario).

La oportunidad en el sector fintech asociado a la construcción radica en dotar de herramientas basadas en datos a los proveedores (quienes terminan asumiendo el riesgo crediticio al financiar a los constructores a 30, 90 o 120 días) para que puedan gestionar dicho riesgo de forma inteligente y expandir el acceso al crédito, explicó la managing lead de Zacua Ventures.

A nivel administrativo, el reto es sacar a las desarrolladoras del uso exclusivo de plantillas de Excel o sistemas ERP rígidos, permitiéndoles digitalizar su gestión de facturas, personal, ventas y caja. Para resolver la vulnerabilidad de las empresas que, aunque saben construir, carecen de un control financiero diario robusto, De la Peña destacó el respaldo de Zacua Ventures a la startup Lebane.

“Ellos están presentes en Argentina y en México, son esa plataforma integral que lo que busca es permitir la gestión de una compañía en su totalidad con mucho foco a visibilidad financiera. Muchas de estas constructoras y desarrolladoras saben construir, pero no tienen, o sea, no son tan sabios si quieren o no tienen la gestión en el día a día en cuanto a la visibilidad financiera. Ellos tienen un foco muy fuerte en toda esa parte y de nuevo se conectan con WhatsApp para que haya información suya de forma natural”.

Con esta inversión, el fondo valida la importancia de que el software contech no intente reinventar la rueda, sino que sea capaz de integrarse de manera nativa con los canales de comunicación por excelencia que ya utiliza la industria en su día a día, como lo es WhatsApp.