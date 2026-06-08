El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Guerrero a las 22.37 horas este domingo, 7 de junio de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 21 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 18.5 kilómetros, latitud de 16.726° y una longitud de -99.573°.

Guerrero: se registra terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil informan que, durante un sismo, hay que agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y no usar elevadores. Se pide mantener la calma y seguir indicaciones oficiales.

Tras el movimiento, autoridades exhortan a cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar hacia zonas abiertas y evitar muros, vidrios y cables. También recomiendan no difundir rumores y atender únicamente reportes verificados.