La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 447 votos, reformar la Ley Federal del Trabajo, LFT, para reconocer la desconexión digital. El dictamen modifica los artículos 3° Ter y 132 y fue turnado al Senado para continuar el proceso legislativo correspondiente. El decreto establece que la desconexión digital es “el derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo” al concluir su jornada laboral, así como en vacaciones, permisos y licencias. En tribuna, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera afirmó que “tu jefe ya no te puede estar buscando fuera de horario”, subrayando que ahora las y los trabajadores “tienen derecho a no contestar, a descansar y a vivir”, sin afectar la productividad. El dictamen señala como obligación patronal “respetar el derecho a la desconexión digital” y emitir una política interna dirigida a todas las personas trabajadoras. También precisa que su ejercicio “contemplará el respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral” y conciliará la actividad profesional con la vida personal, conforme a la negociación acordada entre empleadores y trabajadores o sus representantes. El promovente sostuvo que la hiperconectividad “está generando estrés, ansiedad y agotamiento” y que el nuevo derecho pretende restablecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, protegiendo la salud mental y el derecho al descanso. Añadió que “cuando una persona descansa rinde más” y que esta reforma no busca frenar a las empresas, sino reconocer que “sí se puede tener productividad sin sacrificar la vida personal”, como ya ocurre en diversos países. En paralelo, el Congreso de la Ciudad de México analiza reformar su Constitución para garantizar la desconexión digital laboral. La iniciativa pretende prohibir que empleados reciban mensajes laborales fuera de su jornada mediante aplicaciones móviles. El diputado Nazario Norberto explicó que la reforma tiene un objetivo doble: “proteger la salud psicosocial de las personas y facilitar la vida personal libre de intrusión”, asegurando el derecho al “descanso, relajación y absoluta inactividad” sin dispositivos electrónicos.