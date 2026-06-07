La Línea 5 del Mexibús, que unirá Lechería, en el Estado de México, con el Cetram El Rosario, en la Ciudad de México, estará terminada a mediados de 2028, informó Grupo HYCSA, empresa responsable de la obra.

El director general de la compañía, Ramón Casanova, detalló que el proyecto tendrá un periodo de construcción de 764 días hábiles y busca mejorar la movilidad y la conexión entre municipios mexiquenses y la capital del país.

La obra requerirá una inversión de 1,640 millones de pesos y contará con una extensión de 29 kilómetros. Además, incluirá 29 estaciones intermedias y dos terminales principales: Lechería y El Rosario.

El recorrido atravesará importantes vialidades como José López Portillo y Gustavo Baz, zonas donde diariamente se concentra una alta demanda de transporte público entre el Estado de México y la Ciudad de México.