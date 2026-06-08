Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 8 de junio .

Estas son las efemérides del 8 de junio

1903: En Bruselas, Bélgica, nace la escritora belga, que se nacionalizará estadounidense, Marguerite Yourcenar. Quizá su obra más conocida será "Memorias de Adriano", que escribirá en 1951 contando en primera persona la vida y muerte del emperador Adriano.

(Hace 123 años)

1867: En la ciudad de Richland Center (Estados Unidos), nace Frank Lloyd Wrigh, arquitecto estadounidense y uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX conocido por ser el creador de "la arquitectura orgánica", en la que, según él, la construcción debe derivarse directamente del entorno natural y a que la forma de cada edificio debe estar ligada a su función, al entorno y a los materiales que se usen para su construcción, promoviendo la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural.

(Hace 159 años)

1810: En Zwickau (Alemania), nace el compositor romántico alemán Robert Schumann. Hijo de librero, la literatura impregnará sus composiciones musicales, sobre todo las obras para piano.

(Hace 216 años)

1671: Nace en Venecia, actual Italia, Tomaso Giovanni Albinoni, famoso compositor de ópera barroco, conocido por sus sonatas, cantatas serenatas y conciertos. Su pieza barroca "Adagio en sol menor" es una de las más reconocidas.

(Hace 355 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1845: Fallece en Nashville (EE.UU.) el héroe militar y séptimo presidente estadounidense, Andrew Jackson, elegido en 1829 y reelecto en noviembre de 1832.

(Hace 181 años)

632: Durante una peregrinación muere en Medina (Arabia), a la edad de 62 años, Mahoma, fundador del Islam. Gracias a su actividad religiosa y política, consiguió la unidad de los pueblos árabes, permitiendo la fundación de un reino que, basándose en el Islam, logró una posición de fuerza frente a otras grandes potencias de la época.

(Hace 1394 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante de los destacados es el nacimiento de Marguerite Yourcenar en 1903, ya que su obra "Memorias de Adriano" se considera un hito literario que ofrece una profunda reflexión sobre la vida y muerte del emperador Adriano a través de una narrativa en primera persona, destacando su influencia en la literatura contemporánea.