En esta noticia ¿Cómo es el auto Olinia?

La presidenta Claudia Sheinbaum estrenó el Olinia, un auto eléctrico desarrollado en México, y que busca hacer accesible la electromovilidad urbana para todos los mexicanos.

En la presentación del vehículo, la presidenta manejó el Olinia 1 para presentar el prototipo.

Presentación oficial de Olinia, en Zumpango, Estado de México. Cortesía Presidencia de la República

A 4 días de la inauguración del Mundial de Futbol, el Gobierno Federal presentó el Olinia, uno de los proyectos insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de un auto eléctrico pequeño, de tecnología mexicana, y de bajo costo que busca masificar la movilidad eléctrica en México, y en el que la mandataria prometió llegar a la inauguración de la justa mundialista.

En 18 meses, un grupo de científicos mexicanos desarrollaron desde cero el proyecto, lo que incluye el diseño, ingeniería y construcción del vehículo.

Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia, dijo en la presentación hecha en Zumpango, Estado de México, que México debe participar activamente en la transición energética y aseguró que la tecnología, la energía y la industria son parte estratégica del desarrollo futuro de México.

¿Cómo es el auto Olinia?

Capuano aseguró que hasta antes de la creación de Olinia, no existía un vehículo que respondiera a las necesidades de los mexicanos.

“Es un vehículo accesible, eléctrico, de bajo costo y diseñado para la vida cotidiana de mexicanas y de mexicanos”, comentó.

Este auto estará disponible en diferentes versiones con un precio inicial de MXN $150 mil con IVA, la diferencia en el precio será en el equipamiento. Las primeras entregas serán en el verano de 2027.

El auto es compacto, con 4 puertas y canastilla y de color blanco. El modelo Olinia 1 es un vehículo utilitario que busca maximizar la capacidad de carga, con una huella 15% menor a la de un vehículo subcompacto tradicional, una distribución con 15% más de espacio interior, dijo Rafael Garalloa, director técnico del proyecto.

“El acceso al vehículo es bastante sencillo con amplio espacio para las personas y las cosas que transportan, puertas amplias, piso bajo y acceso sencillo”, comentó.

Cuenta con espacio para 6 personas y una segunda fila de asientos abatible, cuenta con vidrios eléctricos y ventanas abatibles en la parte de atrás.

Garalloa destacó que para la presidenta Claudia Sheinbaum, la movilidad es un derecho humano, por lo que por primera vez, en un vehículo de esa categoría se incluyó el espacio suficiente para trasladar a una persona usuaria de silla de ruedas, y el vehículo cuenta con un anclaje para este instrumento.

Añadió que el uso de este vehículo está diseñado para ocho o 10 horas de traslados diarios, es decir, para uso intensivo dentro de la ciudad.

La velocidad máxima del auto es de 50 kilómetros por hora, debido a que se trata de un vehículo urbano, una velocidad óptima y segura para traslados cortos.

El motor eléctrico es de 13.5 kilowatts y entrega su fuerza de forma inmediata, incluso con pasajeros o carga.

El auto promete ser a prueba de lluvia e inundaciones, pues tanto el motor como la batería cuentan con un grado de protección IP 67 de resistencia al agua. “Este vehículo aguanta el agua”, dijo Garalloa.

El Olinia 1 cuenta con una pantalla central de control, donde se puede visualizar la cámara de reversa, al tiempo que se pueden conectar llamadas y música.

La batería del Olinia 1 cuenta con una capacidad de 14.7 kilowatts hora, y está ubicada entre las ruedas traseras, justo debajo del asiento, lo que permitió mantener una estructura robusta y ligera.

Imelda Vega, investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla, dijo que el costo del combustible de un auto de gasolina es de MXN $2.4 por kilómetro recorrido, mientras que el de una moto asciende a MXN $1 por kilómetro.

El Olinia ofrece una autonomía superior a 125 kilómetros por carga y un costo de operación de MXN $0.49 por kilómetro. “Esto significa que operar un Olinia cuesta cinco veces menos que un vehículo de gasolina y menos de la mitad de lo que cuesta operar una motocicleta”, dijo.

En la práctica, un conductor que recorre 75 kilómetros al día en Olinia, puede ahorrar más de MXN $50 mil al año en comparación con un auto de gasolina, además de que se eliminan las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación ambiental, aseguró.

Además, el auto se puede cargar en cualquier enchufe de la casa, pues cuenta con un conector con una clavija similar a la de un microondas o un refrigerador.

La presidenta dijo en la presentación que este auto representa un paso al frente en el desarrollo de tecnología en el país.

“Olinia representa mucho más que un vehículo eléctrico, es la visión de un México que aprovecha la inteligencia y la creatividad de sus jóvenes para incorporarse plenamente al desarrollo digital y tecnológico que está transformando al mundo a partir de nuestro propio camino”, aseguró Sheinbaum Pardo en la presentación del auto.

“Olinia es la visión de un país que entiende que el conocimiento es una de las mayores riquezas de una nación”, dijo.

Capuano aseguró que Olinia se está constituyendo como empresa con participación mixta, es decir, contará con capital público y privado, al tiempo que se comprometieron a instalar aproximadamente 2,000 puntos de carga hacia 2030.

Añadió que el próximo mes, presentarán el prototipo de Olinia Cargo, un vehículo diseñado para el transporte de mercancía y carga urbana.