El Gobierno eliminará la licencia de conducir en México, pero a ciertos conductores

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) es un documento cuya emisión fue retomada y cuyo periodo para solicitarlo volvió a ampliarse. No obstante, algunos conductores se quedarán sin ella , según determinaron las autoridades capitalinas.

A pesar de que se trata de una licencia sin fecha de vencimiento, existe un punto que muchas personas desconocen: este tipo de permiso sí puede ser cancelado en determinadas circunstancias.

La Ciudad de México cancela la licencia de conducir permanente por ciertos motivos

Conoce los detalles de esta situación y evita problemas a la hora de manejar en la vía pública. Ten en cuenta los requisitos para tramitar el documento.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente?

Cuando la Secretaría de Movilidad (Semovi) reanudó la emisión de la licencia permanente -tras haber estado suspendida desde 2007- se indicó que el trámite tendría una vigencia de un año y estaría sujeto a ciertos requisitos, como:

Aprobar un examen teórico sobre seguridad vial, señalización y normas de tránsito

Pagar 1,500 pesos

Sin embargo, recientemente la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que quienes aún no hicieron el trámite contarán con un año extra para hacerlo . De esta manera, la nueva fecha límite para solicitar la licencia de conducir permanente será el 31 de diciembre de 2026.

¿Por qué motivos te pueden quitar el carnet de conducir?

Aunque este documento representa una ventaja al eliminar renovaciones periódicas, también implica una mayor responsabilidad. La licencia permanente no es definitiva y puede darse de baja.

De acuerdo con la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cancelación puede proceder en casos como:

Provocar lesiones por negligencia o falta de pericia al conducir Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite Acumular dos sanciones que impliquen suspensión previa de la licencia Manejar bajo los efectos de estupefacientes o ser sancionado reiteradamente por conducir en estado de ebriedad, ya sea tres veces en un periodo mayor a tres años o dos veces en un mismo año.

¿Qué significa tener la licencia de conducir cancelada?