La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzará el reemplazo de medidores eléctricos en millones de hogares mediante la incorporación de tecnología AMI. Con esta modernización, la empresa busca hacer más precisos los cobros del servicio, mejorar el monitoreo del consumo y actualizar la infraestructura eléctrica de México. Cuando el recibo de luz refleja cantidades que no corresponden al consumo real de una vivienda, suelen generarse dudas entre los usuarios. Para cambiar esto, la CFE instalará medidores inteligentes capaces de registrar con mayor exactitud el uso de energía, evitando cálculos estimados. Conoce en qué consiste, por qué pueden realizar la instalación sin autorización en ciertos casos y cómo impactará en tu recibo. Los medidores con Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) son dispositivos inteligentes que envían información de consumo en tiempo real a la CFE. A diferencia de los equipos tradicionales, ya no requieren visitas para tomar lecturas manuales, ya que todo el proceso es automático y continuo. Entre sus principales funciones destacan: Uno de los objetivos principales es reforzar la seguridad de la red eléctrica. Los nuevos medidores dificultan prácticas como alteraciones o conexiones indebidas, que afectan tanto el servicio como los costos. También permiten detectar problemas en tiempo real, lo que ayuda a resolver fallas con mayor rapidez y reducir interrupciones en el suministro. El proceso forma parte de un programa por zonas y no requiere solicitud del usuario. Durante la visita: La instalación es rápida y no tiene costo para el usuario.