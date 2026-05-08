Los mexicanos también lo sienten. La confianza sobre la situación económica actual del país, comparada con la de hace un año tuvo un bajón anual de 3.1 enteros para ubicarse en 38.5 puntos. De acuerdo con datos del Inegi, este indicador, integrado en la Encuesta de Confianza del Consumidor de abril, tocó su menor nivel desde noviembre del año pasado, cuando se ubicó en 38 unidades, y es el segundo peor desde agosto de 2021. Además, la situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual también mostró una fuerte baja, al ubicarse en 45.3 unidades, lo que significó una baja de 2.4 puntos en comparación con el año anterior. El resultado sobre la percepción de los mexicanos ocurre en un contexto en el que el Producto Interno Bruto mostró una caída de 0.8% trimestral, debido a una caída en todos los subsectores de la economía. Los mexicanos también sienten un fuerte incremento en los precios, y no esperan que baje en el futuro cercano. De acuerdo con la pregunta “Comparando con el año anterior, ¿cómo cree que se comporten los precios en el país en los siguientes 12 meses?”, el indicador bajó a 15.2 unidades, para cerrar abril en 15.2 enteros. En este sentido, este indicador en particular se ubicó en su punto más bajo desde enero de 2023. Desde enero de este año, la inflación general se ha acelerado, debido al aumento en los impuestos que se cobran a los refrescos y los cigarros, a lo que se suma el impacto del alza a los aranceles anunciado el año pasado por la Secretaría de Economía, además del incremento en el precio del jitomate, los chiles y otros productos agropecuarios, que provocaron que la inflación anual se mantenga por arriba de 4% desde febrero de este año. Otro factor que se ubica en mínimos desde 2023 es la percepción sobre la situación del empleo para el próximo año, pues este apartado se ubicó en 46.4 enteros, su nivel más bajo desde agosto de hace tres años. Todos estos indicadores se ubicaron por debajo de 50 puntos, lo que representa que la confianza de los consumidores en estos apartados va a la baja.