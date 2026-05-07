Este jueves 7 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas por precipitaciones intensas que podrían acumular hasta 150 milímetros de agua en apenas 24 horas en algunas regiones del país. El fenómeno, que popularmente se lo conoce como “tormenta negra”, se instala con fuerza sobre el noreste y centro de México impulsado por el Frente Frío número 49, que actúa de forma estacionaria en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión. El panorama no es menor: junto a las lluvias torrenciales, se prevén descargas eléctricas, caída de granizo, torbellinos y el temido fenómeno de los bancos de niebla, que reduce la visibilidad a casi cero en carreteras y zonas montañosas. Los cuatro estados que concentran la mayor amenaza son Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. En Nuevo León y Tamaulipas, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las precipitaciones más intensas podrían alcanzar los 150 mm acumulados en 24 horas, una cifra que equivale a lo que algunas ciudades reciben en semanas enteras. Coahuila y San Luis Potosí también quedan bajo alerta, con lluvias calificadas como “muy fuertes”. Para estas zonas, el riesgo no se limita al agua: el norte de Coahuila, junto con sectores de Nuevo León y Tamaulipas, presenta condiciones propicias para la formación de torbellinos, vientos con rachas de hasta 90 km/h y granizo. Uno de los fenómenos más peligrosos que acompañan a este tipo de tormentas y del que menos se habla es el de los bancos de niebla. Se trata de masas densas de vapor de agua que se forman a ras del suelo cuando el aire frío y húmedo que trae la tormenta entra en contacto con superficies más cálidas, como el asfalto o la tierra después de una lluvia. El resultado es una cortina blanca que puede reducir la visibilidad a menos de 50 metros en cuestión de minutos, convirtiendo cualquier ruta en una trampa para los conductores desprevenidos. Los bancos de niebla son especialmente frecuentes en zonas serranas, pasos de montaña y carreteras interestatales del noreste mexicano, que son justamente las regiones más afectadas por esta tormenta. La lluvia, aunque intensa, no viene sola. El sistema meteorológico que afecta al país este jueves se presenta con un arsenal completo de fenómenos asociados. En Chihuahua y Durango se prevén vientos de entre 40 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, sumados a tolvaneras que reducen la visibilidad y generan daños en techos y estructuras ligeras. En tanto, estados como Sonora, Zacatecas y el corredor del noreste enfrentarán rachas de viento de entre 60 y 80 km/h. En las costas, la situación tampoco es tranquila: se esperan olas de hasta 3 metros en el litoral occidental de la península de Baja California y en la costa de Yucatán.