El Congreso de Baja California aprobó una modificación en el artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos, con la cual la licencia de conducir tendrá ahora una vigencia de seis años. A continuación, te contamos todo lo que debes saber para aprovechar este beneficio. De acuerdo con las autoridades de Baja California, quienes cuenten con una licencia de conducir estándar, con vigencia de 3 años, ahora podrán presentarla y renovarla por 6 años más. Durante el análisis del dictamen, derivado de una iniciativa presentada por el diputado Christian Fabrizio Del Castillo Miranda, se detalló que la reforma tiene como objetivo disminuir la carga administrativa y económica que implican los trámites para la ciudadanía. La reposición por robo o extravío será gratuita para las licencias de conducir con vigencia de un año. En el caso de las licencias con vigencia de tres años, contarán con un descuento del 50% si la reposición se realiza dentro del primer año de expedición, mientras que las licencias con vigencia de seis años también tendrán este beneficio, siempre que el trámite se efectúe dentro de los primeros dos años. Para tramitar una licencia de conducir en Baja California los interesados tienen dos opciones: Para tramitar la licencia de conducir en línea, los interesados deben ingresar en la Secretaría de Movilidad. Allí, tendrán que escoger el tipo de trámite: expedición, revalidación, reposición o baja. Para tramitar la licencia de conducir de forma presencial, las personas interesadas deben ingresar a la Secretaría de Movilidad, agendar una cita y presentarse en las oficinas de Recaudación de Rentas en la fecha y hora seleccionadas. Una vez en el lugar, el personal tomará las 10 huellas digitales y una fotografía. Además, se aplicarán los exámenes teórico y práctico de manejo.