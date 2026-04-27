La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un requisito clave para acceder a empleos en México, sobre todo en el sector público y áreas de seguridad. Aunque es una obligación constitucional para hombres de 18 a 39 años, su falta puede limitar de forma directa el acceso al mercado laboral formal. En la práctica, este documento es indispensable para ingresar a dependencias gubernamentales, fuerzas armadas y corporaciones de seguridad. Por ello, no contar con la cartilla liberada representa una barrera importante para miles de jóvenes. El sector público exige la Cartilla Militar de forma obligatoria. La ley establece que todas las dependencias deben verificar que los ciudadanos hayan cumplido con este requisito. Ninguna institución puede contratar hombres sin cartilla liberada, sin importar el tipo de puesto. Esto aplica tanto para cargos administrativos como técnicos o profesionales. Profesionales de cualquier área deben presentar este documento si buscan empleo en el gobierno. Es un requisito básico en todo el sistema público. Quienes no liberen la cartilla no pueden acceder a estos empleos. No existen excepciones dentro del marco legal vigente. En las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad, la cartilla es obligatoria sin excepciones. Es un requisito central en todas las instituciones de este sector. Las policías en todos sus niveles, así como el Servicio de Protección Federal, la solicitan en sus procesos de ingreso. Para entrar al Ejército, Fuerza Aérea o Marina, contar con la cartilla liberada es indispensable. Sin ella, no es posible acceder, sin importar el perfil del aspirante. También se exige para la Guardia Nacional, custodios penitenciarios, agentes del Ministerio Público y algunos puestos de seguridad privada. Desde 2026, la cartilla liberada será obligatoria para ingresar a escuelas militares. La medida fortalece los requisitos de acceso al sistema de formación castrense. No aplica a universidades públicas o privadas, solo a instituciones militares como el Heroico Colegio Militar o el Colegio del Aire. El trámite se realiza durante el año bajo supervisión de la autoridad correspondiente, con etapas definidas.