El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una alerta climática para toda la República Mexicana ante el avance de distintos fenómenos que se combinarán y afectarán a diversos estados del país con lluvias intensas y vientos inestables. Las tormentas no cesarán en la antesala del segundo fin de semana de mayo, por lo que los habitantes de las regiones que recibieron las advertencias pertinentes deberán tomar todos los recaudos para evitar sufrir los estragos propios de estos sistemas climáticos. Para el jueves 7 de mayo, el SMN explicó que el frente núm. 49 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Además, el pronóstico del tiempo para este día advierte por lluvias puntuales intensas en Nuevo León (este, centro y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste); así como puntuales muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí. Simultáneamente, las alertas se han posicionado en las regiones de Coahuila (norte), Nuevo León y Tamaulipas, donde existen condiciones para la formación de torbellinos. Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados generarán las condiciones propicias para que se registren durante el jueves 7 y viernes 8 de mayo lluvias fuertes y vientos inestables en distintos estados del territorio azteca: