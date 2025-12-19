El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) implementará un nuevo programa para reducir los residuos y la basura que se general en el territorio capitalino. Se trata de Basura Cero, una iniciativa que regirá a partir de enero de 2026, época en la que aumenta la producción de desechos por las fiestas navideñas.

Desde el 1 de enero de 2026, el territorio capitalino hará obligatoria la separación de residuos en los hogares , con la finalidad de reciclar o aprovechar al menos el 50% de las 8,600 toneladas de basura que se generan cada día. La medida forma parte del programa “Transforma tu Ciudad, Cada Basura en su Lugar”, presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Ciudad de México inicia el programa Basura Cero para una mejor recolección de basura

Conoce los detalles de esta iniciativa y cumple con las nuevas disposiciones. En caso contrario, es posible sufrir multas y sanciones por parte de las autoridades.

¿Qué es el programa Basura Cero CDMX?

La estrategia apunta a disminuir de manera considerable el volumen de desechos que llega a los rellenos sanitarios y establece como meta reducir en 35% las emisiones contaminantes hacia 2030.

La Agencia de Gestión Integral de Residuos será la responsable de coordinar esta política pública y, para ello, los camiones recolectores operarán con un calendario específico según el tipo de residuos.

¿Cómo funciona la recolección de basura en México?

Durante la presentación del programa Cero Basura, las autoridades detallaron cómo se llevará a cabo la separación y recolección de los residuos domésticos. El esquema quedará de la siguiente manera:

Martes, jueves y sábado: residuos orgánicos de origen animal o vegetal. Incluyen restos de flores y jardinería, pasto, ramas, verduras, frutas, hojarasca, pan, cáscaras de huevo, aceite de cocina, tortillas y huesos.

Lunes, miércoles, viernes y domingo: residuos reciclables. Comprenden papel, cartón, plástico, vidrio, metales, ropa, textiles, madera y envases multicapa.

Lunes, miércoles, viernes y domingo: residuos no reciclables.Son materiales que, por su uso o características, ya no pueden aprovecharse, como residuos sanitarios, pañuelos usados, papel higiénico, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales y tampones.

De acuerdo con datos oficiales, actualmente solo el 15% de los residuos generados en la capital se separan correctamente , mientras que el resto termina en tiraderos o espacios públicos.

¿Sanciones por no separar la basura?

El nuevo esquema establece la clasificación de los desechos en tres fracciones principales. Si los hogares no cumplen con esta separación, existe la posibilidad de que el camión recolector no retire la basura de esa zona.

Hasta ahora, las autoridades no definieron si se aplicarán multas ni cómo se instrumentarán las sanciones. Según señalaron, la prioridad en esta etapa será informar y concientizar a la población antes de que la medida entre en vigor.

En cuanto a infraestructura, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, anunció la construcción de nuevas plantas de composta y reciclaje, enfocadas también en materiales como residuos de construcción, neumáticos y asfalto.