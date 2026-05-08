El proceso para obtener una visa estadounidense volvió a endurecerse. Autoridades consulares de Estados Unidos comenzaron a aplicar nuevas preguntas durante entrevistas para visas de no inmigrante, especialmente relacionadas con posibles situaciones de persecución, violencia o riesgo personal en el país de origen. La medida forma parte de un refuerzo en los controles migratorios y ya genera preocupación entre solicitantes que buscan visas de turismo, negocios o estudio. Expertos migratorios advierten que ciertas respuestas podrían activar alertas automáticas sobre una posible intención de pedir asilo al ingresar a territorio estadounidense. Las oficinas consulares comenzaron a reforzar preguntas vinculadas con posibles escenarios de persecución, amenazas o daño personal. Entre ellas destacan consultas relacionadas con si el solicitante teme regresar a su país o si considera que su seguridad corre riesgo por razones políticas, religiosas, sociales o personales. También se están realizando preguntas sobre antecedentes de violencia, discriminación o amenazas graves sufridas en el país de origen. Aunque estas consultas no implican automáticamente un rechazo, abogados migratorios señalan que responder afirmativamente puede hacer que el cónsul sospeche una posible intención futura de solicitar refugio o asilo en Estados Unidos. La política afecta principalmente a quienes solicitan visas de no inmigrante, como la visa de turista B1/B2, ya que estos permisos exigen demostrar intención de regresar al país de origen después del viaje. La ley migratoria estadounidense establece que los oficiales consulares deben verificar que el solicitante no tenga intención migratoria permanente cuando tramita una visa temporal. Por eso, respuestas relacionadas con miedo, persecución o inseguridad pueden interpretarse como señales de posible permanencia irregular o futura petición de asilo. Especialistas explican que el análisis depende del contexto completo de la entrevista. El oficial consular también revisa historial migratorio, estabilidad laboral, ingresos, vínculos familiares y motivos del viaje antes de tomar una decisión sobre la visa americana. En muchos casos, el rechazo ocurre bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, utilizada cuando el solicitante no logra convencer al cónsul de que regresará a su país tras el viaje. El endurecimiento de entrevistas y revisiones migratorias ocurre en medio de un contexto político más estricto en Estados Unidos. Las autoridades migratorias aumentaron verificaciones relacionadas con fraude documental, permanencia irregular y solicitudes de asilo consideradas improcedentes. Además de las nuevas preguntas, consulados estadounidenses también reforzaron la revisión de redes sociales, historial de viajes y antecedentes migratorios. Expertos consideran que estas medidas seguirán ampliándose durante los próximos meses, especialmente en países con altos niveles de solicitudes de refugio. Los consulados mantienen facultades amplias para aprobar o rechazar visas temporales y cada entrevista se analiza de manera individual. La decisión final depende de la evaluación del oficial consular y de la documentación presentada por cada solicitante.