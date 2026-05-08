La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó el 5 de junio como fecha de cierre del ciclo escolar, seis días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA que México coorganizará junto con Canadá y Estados Unidos. El calendario escolar 2025‑2026 tendrá un cierre anticipado, según confirmó el secretario de Educación, Mario Delgado. La SEP confirmó que el último día de clases para los alumnos de educación básica será el 5 de junio de 2026, una semana antes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA, el 11 de junio. La decisión fue avalada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas y responde a dos factores simultáneos: Estados como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y San Luis Potosí ya habían adelantado propuestas similares en semanas previas, ya sea para acortar el ciclo o para migrar a clases a distancia ante el calor extremo. Junto con el último día de clases, las autoridades educativas publicaron el resto del cronograma oficial que deberán tener en cuenta alumnos, docentes y familias: Las autoridades subrayaron que, a pesar del recorte en el calendario, el plan de estudios y los objetivos académicos del ciclo quedarán cubiertos en su totalidad. La SEP informó que del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas de reforzamiento de aprendizajes, pensadas para que los estudiantes lleguen al nuevo ciclo al corriente con los contenidos educativos. Esta etapa de reforzamiento no equivale al inicio formal de clases, que quedó fijado para el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, sí implica la asistencia de los alumnos a sus planteles durante ese período. Las autoridades también aclararon que el ciclo escolar 2026‑2027 no contempla modificaciones de la misma envergadura, ya que los cambios de este año estuvieron motivados principalmente por la organización del Mundial, un evento que concentrará a millones de turistas en el país y que difícilmente se repetirá en el corto plazo. México comparte la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Canadá y Estados Unidos. El torneo arranca el 11 de junio y se espera una afluencia masiva de visitantes extranjeros en las ciudades sede mexicanas. Frente a ese escenario, ajustar el cierre del ciclo escolar antes del inicio del torneo busca reducir la presión sobre la movilidad urbana y permitir que las familias puedan participar de la fiesta deportiva sin conflictos con las obligaciones escolares.