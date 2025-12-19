Confirmado: eliminan las licencias de conducir de todas las personas que formen parte de esta lista (foto: archivo).

El trámite de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México regresó como una opción atractiva para los conductores capitalinos tras su suspensión en 2007. Con un costo de 1,500 pesos y la aprobación de un examen teórico sobre seguridad vial, los automovilistas pueden obtener un documento sin fecha de vencimiento que elimina renovaciones futuras.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, amplió recientemente el periodo para realizar este trámite hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta extensión busca que más habitantes de la capital puedan acceder al beneficio, aunque muchos desconocen que la licencia permanente no garantiza conducir de por vida si se cometen infracciones graves.

Cuáles son los motivos de revocación de la licencia de conducir

La Ley de Movilidad de la CDMX establece cinco causales específicas para revocar la licencia permanente. Estas son:

Manejar bajo los efectos de drogas

Es motivo inmediato de cancelación, sin importar si es la primera vez que el conductor incurre en esta falta. La autoridad considera que conducir con estupefacientes representa un peligro extremo para la seguridad vial.

Estos son los motivos por los cuales pueden revocar la licencia de conducir. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Presentar documentos alterados o información falsa durante el trámite

También genera la baja automática del permiso. Las autoridades verifican la autenticidad de toda la documentación, y cualquier intento de fraude resulta en la pérdida irreversible del derecho a conducir en territorio capitalino.

Causar lesiones a terceros por negligencia, impericia o irresponsabilidad al volante

Constituye otra causal de revocación. Este supuesto aplica cuando el conductor provoca accidentes con heridos debido a distracciones, exceso de velocidad o maniobras peligrosas que demuestren falta de cuidado.

Acumular dos sanciones con suspensión previa de licencia

Activa el mecanismo de cancelación permanente. Este supuesto castiga la reincidencia de conductores que ya recibieron advertencias mediante suspensiones temporales, pero continuaron violando las normas de tránsito.

Las infracciones por conducir en estado de ebriedad

En ese caso tienen criterios específicos: dos sanciones por alcoholemia en un mismo año provocan la revocación inmediata. Si las infracciones ocurren en años diferentes, se necesitan tres sanciones en un periodo mayor a tres años para perder la licencia definitivamente.

¿Qué sucede después de la cancelación?

Los conductores sancionados quedan inhabilitados permanentemente para manejar cualquier vehículo o motocicleta dentro de la Ciudad de México.

La autoridad no permite tramitar una nueva licencia permanente ni recuperar el derecho a conducir, convirtiendo la sanción en una medida definitiva que busca proteger a todos los usuarios de las vialidades capitalinas.