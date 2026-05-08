Los productos de limpieza comerciales suelen ser eficaces, pero también costosos, contienen compuestos sintéticos y dejan fragancias artificiales que no a todos resultan agradables. Una alternativa que gana terreno en hogares mexicanos es la mezcla de hojas de laurel y bicarbonato de sodio, dos ingredientes de despensa con propiedades complementarias. El bicarbonato actúa sobre los compuestos ácidos responsables de los malos aromas y los neutraliza químicamente. Las hojas de laurel, por su parte, aportan aceites esenciales con propiedades antimicrobianas que limitan la proliferación de bacterias y hongos en espacios cerrados y con poca ventilación. El resultado es un desodorante pasivo de bajo costo, sin ingredientes de origen sintético y con un aroma más cercano al natural que el de la mayoría de los sprays o tabletas comerciales disponibles en el mercado. La receta no requiere equipamiento especial ni más de cinco minutos. El único paso que no debe saltearse es el secado previo de las hojas, ya que el laurel fresco puede generar humedad dentro del preparado y favorecer la aparición de moho. Esta preparación tiene múltiples usos en los diferentes rincones del hogar. Algunos de los más utilizados y recomendados son como desodorante pasivo en armarios, cajones y heladera. Para ello se debe colocar una cucharadita de la mezcla dentro de un saquito de tela y dejarla en el espacio a tratar. Otra de sus principales funciones es como limpiador suave de mesadas, azulejos y piletas. En este caso es necesario espolvorear sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y enjuagar. No raya ni daña griferías ni metales. La mezcla de laurel y bicarbonato funciona bien como medida de mantenimiento cotidiano. Reduce los malos olores en espacios cerrados, frena el avance de microorganismos en superficies de uso frecuente y refresca ambientes que no reciben ventilación regular, como cajones de ropa o el interior de un refrigerador. Su versatilidad es otro punto a favor: el mismo preparado sirve como desodorante de ambiente y como limpiador de contacto, lo que reduce la cantidad de productos distintos que una persona necesita tener en casa. Esta mezcla no reemplaza una desinfección profunda ante humedad estructural, moho instalado o suciedad acumulada. Su valor está en la prevención diaria, no en resolver problemas que ya superaron ese umbral.