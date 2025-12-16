En esta noticia Darán de baja las licencias de conducir por los motivos de esta lista

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX) fue reactivada en noviembre de 2024 y desde entonces se ha consolidado como un beneficio significativo para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, este permiso, aunque no caduca, está sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) si el conductor incurre en faltas graves.

A pesar de su carácter de “permanente”, la autoridad capitalina se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir ante violaciones serias al Reglamento de Tránsito con el fin de garantizar la seguridad vial.

Una de las causas más severas para la cancelación definitiva de la licencia se relaciona directamente con incidentes de tráfico con consecuencias fatales.

La SEMOVI tiene la facultad de revocar el permiso a aquellos conductores que se vean involucrados en accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos. Además, una de las infracciones más penalizadas es la de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o la acumulación de sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.

Estas acciones ponen en riesgo la vida de terceros y son motivo inmediato para la revocación del documento. La cancelación de la licencia de conducir permanente también puede ser aplicada por:

Accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Acumulación de sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.

Infracciones que atentan contra la infraestructura urbana y el orden vial.

Causar daños al mobiliario urbano, incluyendo semáforos, señales de tránsito o postes.

El uso indebido de las vías exclusivas para el transporte público, como los carriles del Metrobús o trolebús.

La acumulación de multas pendientes de pago, indicando un patrón de incumplimiento a las normativas de tránsito.

Existen motivos adicionales que comprometen la validez de la licencia de conducir permanente como la presentación de información o documentos falsos durante el proceso de trámite. Esta es considerada una causa de cancelación inmediata e irreversible .

Por otro lado, la SEMOVI monitorea la aptitud física de los conductores; si se desarrollan enfermedades crónicas o trastornos que notoriamente afecten la capacidad para conducir de forma segura , la autoridad puede solicitar exámenes médicos o de manejo y, de ser necesario, proceder a la cancelación.

Es crucial que los automovilistas con la licencia de conducir permanente tomen conciencia de que, en la mayoría de los casos de revocación por estas faltas graves, no se puede volver a tramitar el permiso.

Hasta cuándo se puede obtener la licencia de conducir permanente en CDMX

Los interesados en obtener este documento tienen como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 y deben cumplir con los requisitos establecidos, como el pago de $1,500 pesos y, para nuevos solicitantes, la aprobación de un examen teórico.