Como parte de los planes de movilidad en la Ciudad de México (CDMX), el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) avanza en la renovación del Tren Ligero. Las obras se enfocan principalmente en la terminal Tasqueña, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del sistema y atender el incremento de usuarios previsto con motivo del Mundial 2026.

Desde septiembre de este año, la terminal se encuentra fuera de servicio debido al inicio de los trabajos de demolición y reconstrucción. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), esta intervención permitirá el arribo simultáneo de un mayor número de trenes y, por ende, un flujo más eficiente de pasajeros.

El Tren Ligero ampliará el servicio de transporte público en México

Recientemente, empezó a circular en redes sociales imágenes que muestran el avance de las obras en Tasqueña, donde la terminal original fue demolida por completo para dar paso a una nueva infraestructura que facilitará el transbordo con la Línea 2 del Metro.

¿Cuáles son los avances del Tren Ligero?

Según trascendió, ya se realizan maniobras para la instalación del nuevo equipamiento del sistema de vías. El proyecto contempla que la nueva terminal pueda recibir trenes dobles acoplados de hasta cuatro vagones, además de contar con una configuración renovada de dos vías y tres andenes, lo que permitirá operaciones simultáneas.

En particular, se construirá un andén central destinado al arribo y salida de los trenes con dirección a Xochimilco.

Las imágenes también muestran el trabajo de maquinaria pesada en la zona, utilizada para adecuar el nuevo espacio del Tren Ligero. Este proyecto, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, no solo incluye la reconstrucción de la terminal, sino también la modernización integral de las instalaciones del sistema.

¿Cuándo estará lista la terminal Tasqueña del Tren Ligero?

Aunque las obras comenzaron en septiembre, las autoridades señalaron que la terminal estará lista antes del inicio de la Copa Mundial 2026 , programada para el 11 de junio, sin que hasta ahora se haya dado a conocer una fecha oficial de reapertura.

Además, el plan de modernización contempla intervenciones en varias estaciones del Tren Ligero. El calendario oficial indica que los cierres se realizarán en los siguientes sitios:

Tepepan (18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025)

La Noria (11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026)

Periférico (9 de enero al 7 de febrero de 2026)

Xomali (7 de febrero al 4 de marzo de 2026)

Huipulco (4 de marzo al 2 de abril de 2026)

De acuerdo con el comunicado oficial, el propósito de estas intervenciones es incrementar la capacidad y el número de viajes del Tren Ligero mediante adecuaciones estructurales, principalmente en las techumbres de las estaciones seleccionadas.