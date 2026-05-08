El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que una intensa onda de calor seguirá afectando a gran parte del país en los próximos días, mientras más estados comenzarán a ingresar al periodo más crítico del calor asociado a la canícula. De acuerdo con el pronóstico extendido, el calor persistirá en decenas de estados con temperaturas que podrían superar los 45 grados en algunas zonas del territorio nacional esta semana. De acuerdo con el pronóstico, los estados más afectados por el calor en la siguiente semana serán: La canícula es un periodo del año en el que el calor se vuelve especialmente intenso y el ambiente más seco. Suele presentarse en pleno verano, generalmente entre julio y agosto, y puede durar entre 30 y 45 días. Durante esta etapa se presentan varias condiciones al mismo tiempo: Las autoridades y especialistas advierten que este fenómeno puede coincidir con ondas de calor, lo que intensifica aún más las condiciones extremas. En México, los estados donde estos efectos suelen sentirse con mayor fuerza incluyen: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla y Morelos. Aunque, de forma habitual, este fenómeno se presenta entre julio y agosto, en algunas regiones del país ya se están registrando condiciones similares debido a la fuerte onda de calor, a los cambios atmosféricos y a temperaturas superiores a lo normal. En distintas zonas del sur, sureste y el Golfo de México ya se empiezan a percibir efectos asociados a este fenómeno.