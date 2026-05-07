El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una nueva advertencia para todos los contribuyentes en México: quienes ignoren un crédito fiscal o no atiendan determinados trámites obligatorios podrían enfrentar el congelamiento de cuentas bancarias, el embargo de bienes y hasta la venta forzada de propiedades o vehículos. Con el inicio del 2026, la autoridad fiscal reforzó sus mecanismos de cobranza y ejecución, por lo que recibir una notificación oficial ya no representa únicamente un aviso administrativo, sino el inicio de un proceso legal con consecuencias importantes. Una vez emitido el crédito fiscal, el SAT puede avanzar con medidas de aseguramiento y recuperación de adeudos si el contribuyente no responde dentro de los plazos establecidos. El SAT advirtió que las personas físicas y morales que reciban un crédito fiscal y no atiendan el requerimiento dentro del plazo establecido podrían enfrentar el congelamiento de cuentas bancarias, así como el embargo de bienes, propiedades o vehículos. La medida aplicará para los contribuyentes que, tras ser notificados oficialmente por la autoridad fiscal, no cumplan con el trámite obligatorio de regularizar su adeudo fiscal, ya sea mediante el pago de la deuda o la presentación de una garantía que respalde el monto reclamado por el organismo tributario. Desde el momento en que se entrega la notificación, comienza a correr un plazo de 30 días hábiles para responder. Si durante ese periodo no se acredita ninguna de estas acciones, la autoridad podrá iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), mecanismo legal que permite realizar cobros forzosos sobre cuentas bancarias y distintos activos financieros. Cuando un contribuyente no responde dentro del plazo establecido por la ley, el SAT puede emitir un documento conocido como mandamiento de ejecución. Con esta orden, funcionarios de la autoridad fiscal están facultados para acudir al domicilio fiscal o al lugar donde se encuentren los bienes del deudor con el fin de exigir la comprobación del pago pendiente. En caso de que el monto recaudado mediante el remate no sea suficiente para saldar completamente el adeudo, el SAT podrá continuar con el procedimiento y ordenar nuevos embargos hasta recuperar la totalidad de la deuda.