La Secretaría de Movilidad ya confirmó que quienes no la gestionen a tiempo deberán pagar un monto mucho más alto para renovarla en el futuro.

En Ciudad de México, miles de automovilistas están corriendo contra el reloj para obtener la licencia de conducir permanente antes de que el trámite deje de ser gratuito y cambie su costo a partir de 2026.

Este cambio encendió las alertas entre los conductores, especialmente porque la licencia permanente había permanecido fuera de circulación durante años y su regreso implica nuevos requisitos, pasos específicos y plazos que deben cumplirse para evitar gastar de más . A continuación, te explicamos qué necesitas y cómo tramitarla correctamente.

Precio de la licencia de conducir permanente en 2026 en México

Para 2026, la licencia de conducir permanente en la CDMX costará 1,500 pesos, el mismo monto que se aplicó en 2025, según confirmó el Gobierno capitalino. La tarifa se mantiene igual para quienes realicen el trámite por primera vez y quienes tramiten la renovación dentro del esquema permanente, evitando así ajustes inflacionarios o sorpresas en el precio.

Esta estabilidad en el costo es relevante porque muchos conductores temían que la fuerte demanda resultara en un aumento para 2026, lo cual no ocurrió y fue expresamente descartado por las autoridades.

Los recursos recaudados por este trámite se destinarán a proyectos de movilidad urbana, seguridad vial y mejora de infraestructura en la capital, según declaraciones de los funcionarios.

Cómo tramitar la licencia de conducir permanente paso a paso

Entra al portal de Semovi y selecciona la licencia permanente. Agenda una cita (en línea o presencial). Reúne documentos : identificación, CURP, comprobante de domicilio y pago. Descarga y paga la línea de captura. Llena la solicitud en línea. Asiste a tu cita o sube documentos al sistema. Te toman foto, firma y huellas. Recibe tu licencia (digital o física).

Requisitos para tramitar la licencia de conducir permanente en México