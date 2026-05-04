El titular del Ejecutivo estatal explicó que la modificación al calendario responde a la alta demanda y participación ciudadana registrada durante el año pasado, además de buscar que el proceso se desarrolle de forma ordenada, clara y con certeza jurídica para los propietarios de automóviles. El trámite de reemplacamiento en el estado de Yucatán contará con un plazo adicional. El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció una prórroga extraordinaria de seis meses para que los conductores puedan cumplir con este requisito, en apoyo a quienes no lo hicieron en 2025. Con esta ampliación, los vehículos que aún porten placas anteriores podrán circular sin riesgo de multas ni sanciones durante enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, ya que en ese periodo no se realizarán operativos de verificación relacionados con el reemplacamiento. La medida quedó formalizada con la publicación del Decreto 146/2025, el cual establece tanto la ampliación del plazo como la autorización para circular con placas anteriores durante el primer semestre del próximo año. Un aspecto relevante es que las personas que sí realizaron su registro en línea en 2025 mantendrán los beneficios y descuentos obtenidos, aun cuando concluyan el trámite en 2026. Asimismo, se informó que los módulos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) continuarán operando con normalidad para facilitar el trámite durante este periodo extraordinario. En contraste, quienes no iniciaron el proceso ni agendaron cita el año pasado también podrán reemplacar dentro del nuevo periodo, aunque deberán cubrir el costo total, conforme a las tarifas vigentes en 2026. El Gobierno del Estado ha reiterado que el proceso de reemplacamiento se puede llevar a cabo en línea en el portal oficial del estado mexicano. Se extiende una invitación a los ciudadanos para que programen su trámite con suficiente anticipación, haciendo uso exclusivo de canales oficiales a fin de prevenir imprevistos. La administración estatal enfatiza la importancia de llevar a cabo este procedimiento de forma adecuada, destacando la conveniencia y seguridad que ofrecen los trámites en línea. Los conductores que aspiren a renovar las placas de sus vehículos están obligados a presentar una serie de documentos, los cuales incluyen: Finalmente, es indispensable presentar el comprobante de pago de tenencia/refrendo correspondiente a los últimos años, aunque es pertinente señalar que los requisitos pueden variar según el estado.