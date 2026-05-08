La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha el Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre”, un operativo a nivel nacional destinado a supervisar precios en todo el país, con el objetivo de detectar posibles abusos comerciales y dar seguimiento a las promociones ofrecidas. La información fue confirmada por el propio organismo mediante un comunicado oficial, en el que se precisó que las inspecciones se realizarán de manera directa negocio por negocio durante los días 8, 9 y 10 de mayo. Según trascendió, el personal de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país, supervisará que los negocios cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor. En concreto, se buscará: La dependencia precisó que las inspecciones se centrarán en establecimientos a los que comúnmente acuden las personas para comprar regalos por el Día de las Madres, como restaurantes, florerías, pastelerías, joyerías, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, salones de belleza y servicios para eventos. Otro de los aspectos que revisará será la correcta calibración de los instrumentos de medición utilizados en los comercios. Esto abarca básculas y relojes registradores de tiempo, como los que se emplean en estacionamientos o en establecimientos donde el cobro depende del peso de los productos o del tiempo de uso. La autoridad señaló que el objetivo es evitar afectaciones económicas derivadas de mediciones incorrectas o alteradas. La Profeco advirtió que, si encuentra irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor, aplicará medidas como la suspensión parcial de la comercialización de productos o servicios. Más allá del operativo nacional, los consumidores podrán presentar denuncias o solicitar asesoría legal directamente ante la dependencia a través de diferentes canales oficiales: Los medios disponibles son: