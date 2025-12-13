Si ya tienes tu Licencia de Conducir permanente y usas el permiso para manejar en tu celular, presta atención a un detalle que te puede llevar a perder el registro y a tener multas.

La licencia de conducir digital ya es una realidad en la Ciudad de México y en otros estados del país. Este documento, disponible desde el celular, tiene la misma validez legal que la licencia física, siempre que los datos del conductor estén correctamente registrados.

Sin embargo, autoridades advierten que portar la licencia digital con información incorrecta puede derivar en multas, incluso si el conductor cuenta con una licencia permanente vigente. Por eso, antes de usarla como único respaldo, es clave conocer cómo tramitar la Licencia de Conducir Digital y en qué casos aplica.

Descarga la APP CDMX para sacar tu nueva Licencia de Conducir digital. Fuente: Secretaría de Movilidad.

¿Qué es la licencia de conducir digital y quién puede tramitarla?

La licencia de conducir digital es una versión electrónica de la licencia plástica, disponible a través de la App CDMX, y es válida para los tipos A, A1 y A2, siempre que el documento físico esté vigente.

Este trámite está dirigido exclusivamente a personas físicas que ya cuenten con una licencia de conducir expedida por la Secretaría de Movilidad y que deseen portar el documento en su teléfono celular de forma oficial.

La autoridad aclara que no se obtiene un nuevo documento, sino un respaldo digital que puede mostrarse ante autoridades de tránsito y sirve para fines de acreditación, inspección y verificación.

Cómo tramitar la licencia digital desde el celular

El trámite de la Licencia de Conducir Digital es 100% en línea, gratuito y con resolución inmediata, pero requiere que el conductor tenga una cuenta activa de Llave CDMX y su licencia física vigente.

Para obtenerla, es indispensable contar con el plástico original, ya que se solicita el número de licencia, además de que los datos deben coincidir con los registros oficiales.

Ingresar a la App CDMX desde el smartphone

Entrar al módulo “Cartera CDMX” o “Documentos digitales”

Seleccionar “Agregar credencial” y luego “Licencia de Conducir”

Verificar que la CURP sea correcta

Ingresar el número de licencia (sin letras)

Generar y guardar la licencia digital en la cartera electrónica

Una vez completado el proceso, la licencia quedará disponible en la app para consulta en cualquier momento.

Estados donde aplica y advertencia por multas

Además de la Ciudad de México, otros estados ya cuentan con licencia de conducir digital, entre ellos: Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla, aunque los requisitos y alcances pueden variar según la entidad.

La Secretaría de Movilidad advierte que la Licencia Digital solo será válida si los datos coinciden con la base oficial. Si existen errores en la CURP, domicilio o fotografía, el documento puede ser considerado inválido en una revisión.

Multas de tránsito: ilustración.

Esto es especialmente relevante para quienes tienen licencia permanente y deciden no portar el plástico físico. En esos casos, una inconsistencia puede provocar la pérdida del registro digital y multas de tránsito, aun cuando el conductor sí esté legalmente autorizado para manejar.

La Licencia de Conducir Digital es una herramienta práctica y segura, pero su uso exige responsabilidad. Antes de confiar únicamente en el celular, revisa que tu información esté correcta en la App CDMX y evita sanciones que pueden prevenirse con una simple verificación.