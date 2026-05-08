La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que adelantará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio, cambiando la fecha inicial en la que concluirán las actividades académicas en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional. Con esto, millones de estudiantes tendrán un cierre anticipado del ciclo escolar en México. La decisión responde a cambios organizativos y administrativos establecidos por las autoridades educativas para el periodo 2025-2026. En este sentido, el titular de la dependencia, Mario Delgado, detalló que la decisión se tomó por unanimidad en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), con el consenso de los secretarios de Educación de todas las entidades federativas. La SEP informó que tomó la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 debido a dos factores principales: las altas temperaturas previstas para los próximos meses y la logística que implicará la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. En primer lugar, tuvo en cuenta la intensa ola de calor que suele impactar a gran parte del país entre mayo y julio, especialmente en estados del norte, noreste y sureste. En los últimos años, las temperaturas extremas provocaron suspensión de clases, cambios de horario y afectaciones a estudiantes y docentes, principalmente en escuelas sin infraestructura adecuada para enfrentar un calor tan intenso. La SEP también tomó en cuenta que México será una de las sedes del Mundial 2026, evento que movilizará a millones de personas y requerirá operativos especiales de seguridad, transporte y organización en distintas ciudades del país. El ajuste del calendario busca reducir complicaciones logísticas durante ese periodo. Tras confirmarse el adelanto de la fecha de cierre, Mario Delgado se pronunció en redes sociales, justificando el ajuste: “Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país”, sentenció. Además, aseguró que, pese al ajuste en las fechas, se garantizará el cumplimiento del Plan de Estudios y el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos: “Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios, así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes”, afirmó. De acuerdo con el organismo educativo, el cierre del ciclo y el inicio de los preparativos para el próximo periodo se organizarán de la siguiente manera: El inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto.