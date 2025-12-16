El Trolebús ampliará su servicio de transporte y ahora tendrá corredores en Ixtapaluca

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), otorgó al Grupo III el contrato para desarrollar el nuevo corredor de Trolebús en Ixtapaluca. Este proyecto, que contempla la ampliación de la Línea Santa Martha–Chalco, estará habilitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El dictamen benefició a este consorcio, encabezado por ICA Constructora y sus filiales, al presentar una propuesta económica por 1,721,019,127 pesos, considerada la más competitiva entre las tres ofertas que cumplieron con los requisitos técnicos.

¿Cómo será el nuevo Trolebús en Ixtapaluca?

El proyecto integral prevé extender la línea actual de Trolebús que conecta Santa Martha con Chalco, incorporando un nuevo tramo que dará servicio directo a habitantes de los siguientes lugares:

Ixtapaluca

Valle de Chalco

Los Reyes La Paz

En la evaluación técnico-económica, el Grupo III obtuvo la calificación más alta, con 91.33 puntos, superando a los otros consorcios que resultaron solventes: el Grupo I (Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores–Proacon–ADM) y el Grupo IV (Impulsora de Desarrollo Integral–Entia). En contraste, Alfa Proveedores y el Grupo II (Gami–Recal) quedaron fuera del proceso al no alcanzar el puntaje técnico mínimo.

¿Cuándo iniciarán las obras del Trolebús en Ixtapaluca?

Las obras de este sistema de transporte arrancaron el 15 de diciembre y tendrán un periodo de ejecución de 540 días hábiles, es decir, alrededor de 18 meses.

La firma del contrato está prevista para el viernes 12 de diciembre.

Con esta asignación, los gobiernos federal y estatal avanzan de manera decisiva en la concreción de uno de los proyectos más demandados del Estado de México, cuya realización fue solicitada por más de una década por vecinos y autoridades locales.

¿Cómo funcionan los trolebuses?

La ampliación del Trolebús Chalco–Santa Martha consolidará a este sistema como una de las principales vías de movilidad sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, fortaleciendo la red de transporte eléctrico de alta capacidad que ya integran el Trolebús Elevado de Iztapalapa y el Cablebús.

Beneficios del transporte público:

Aumento en la capacidad de atención, con hasta 350,000 pasajeros diarios Reducción considerable en los tiempos de traslado entre Ixtapaluca Conexión con la Línea A del Metro