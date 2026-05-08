Grupo Carso, el conglomerado controlado por Carlos Slim, planea emitir hasta 4,500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante las próximas semanas, en medio de su expansión hacia negocios energéticos como Zamajal. La compañía acudirá a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión quirografaria a tres años bajo la clave GCARSO 26, al amparo de un programa autorizado por hasta 50,000 millones de pesos, de acuerdo con una presentación a inversionistas. La colocación recibió la máxima calificación crediticia “AAA” por parte de Fitch Ratings y HR Ratings, reflejando una alta capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Value Grupo Financiero actuará como representante común, mientras que BBVA, HSBC e Inbursa participarán como intermediarios colocadores. Grupo Carso reportó resultados trimestrales presionados por menores márgenes y efectos cambiarios. Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos retrocedieron 0.9% anual a 44,107 millones de pesos, mientras que el EBITDA cayó 10.8% a 4,859 millones de pesos. La utilidad neta controladora disminuyó 6.6%. En paralelo, el conglomerado ha intensificado su exposición al negocio energético mediante Zamajal, una división que se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento del grupo. Sin embargo, aun enfrenta retos vinculados a factores geopolíticos relacionados con su estructura societaria. Durante el trimestre, Zamajal incrementó de forma significativa sus ingresos impulsado por el proyecto Ixachi en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex), además de revertir pérdidas operativas y reportar EBITDA positivo, equivalente a cerca del 7% del flujo consolidado del grupo. Grupo Carso también avanza en la adquisición del 100% de Fieldwood Energy México, operador de los campos Ichalkil y Pokoch. La compañía reconoció que las operaciones se han visto afectadas por restricciones vinculadas al origen ruso de uno de los socios relacionados con Fieldwood, situación que ha limitado la participación de proveedores internacionales, principalmente estadounidenses y británicos. Estas restricciones han ralentizado ciertas actividades y reducido la producción frente al potencial esperado de los campos. Con la compra total de Fieldwood México, Grupo Carso busca asumir el control operativo y normalizar la relación con contratistas internacionales, lo que permitiría acelerar el desarrollo de los activos. De concretarse la transacción, la compañía estima elevar la producción a alrededor de 25,000 barriles diarios hacia finales de 2026 y hasta 35,000 barriles diarios en 2027, consolidando a Zamajal como uno de los activos más relevantes dentro de la estrategia energética del grupo.