Diversas dependencias de la Administración Pública Federal también definieron sus periodos vacacionales mediante acuerdos publicados en el DOF.

En el marco del calendario escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas de las vacaciones de invierno. Para los alumnos de educación básica en México iniciarán el lunes 21 de diciembre y finalizarán el martes 5 de enero de 2027.

La última jornada de clases del año tendrá lugar el viernes 18 de diciembre . Si se cuentan el fin de semana anterior y la suspensión de actividades docentes prevista para el miércoles 6 de enero, los estudiantes tendrán 19 días consecutivos sin clases, desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero.

La extensión del receso responde a la incorporación del 6 de enero como jornada adicional sin actividades escolares para los alumnos, debido a la suspensión de labores del personal docente.

Desde la Secretaría confirmaron que el retorno a las aulas está programado para el jueves 7 de enero de 2027, luego del Día de Reyes.

Fechas oficiales de las vacaciones de invierno para educación básica

El calendario escolar difundido por la SEP establece que el receso invernal comprenderá desde el lunes 21 de diciembre de 2026 hasta el martes 5 de enero de 2027. En total, serán 16 días de vacaciones, incluidos los fines de semana y días festivos.

A este periodo se suma el miércoles 6 de enero, jornada en la que tampoco habrá actividades escolares debido a una suspensión de labores docentes por el Día de Reyes. De esta manera, el descanso de los alumnos será más prolongado que el periodo vacacional señalado formalmente por la dependencia.

Así, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de 19 días corridos sin actividades escolares, entre el 19 de diciembre y el 6 de enero inclusive.

La medida alcanza a los establecimientos públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional, distribuidos en las 32 entidades federativas y correspondientes a los tres niveles de educación básica.

Detalles sobre el calendario escolar de la SEP 2026-2027

Las fechas del calendario escolar 2026-2027 son aplicables a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de las 32 entidades de México. La disposición comprende a los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Sin embargo, las autoridades educativas de cada estado tienen la posibilidad de hacer cambios cuando se presenten situaciones extraordinarias que puedan comprometer la seguridad de la comunidad escolar . Por este motivo, se recomienda que las familias y los docentes consulten los comunicados oficiales de sus respectivas entidades.

Antes del comienzo formal de las vacaciones, los alumnos de escuelas públicas de educación básica también podrán disfrutar de hasta tres jornadas adicionales de descanso. Entre ellas se encuentra un último megapuente de cuatro días consecutivos, previsto para la semana anterior al cierre de las clases.

Vacaciones de invierno en la UNAM, el IPN, la UAM y otras universidades

Las instituciones de educación media superior y superior cuentan con calendarios académicos propios, independientes de los establecidos por la SEP . Por esa razón, sus periodos de descanso pueden variar tanto en las fechas de inicio como en la duración.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será una de las primeras en iniciar su receso. Según su calendario vigente para los niveles de bachillerato y licenciatura, el primer semestre finalizará el 27 de noviembre. A partir de esa fecha comenzará el periodo de exámenes ordinarios, que se extenderá hasta el 11 de diciembre.

En cuanto a las vacaciones administrativas de invierno, la UNAM estableció su inicio para el 14 de diciembre de 2026. El calendario general contempla el descanso hasta el 3 de enero de 2027, aunque algunas facultades, como la Facultad de Ciencias, fijaron para los estudiantes de reingreso un periodo que finalizará el 1 de enero.

Los alumnos que siguen el calendario anual tendrán vacaciones entre el 14 de diciembre de 2026 y el 4 de enero de 2027. En cambio, quienes cursan bajo el esquema semestral contarán con un receso que se prolongará hasta el 1 de febrero de 2027, debido a la incorporación del periodo intersemestral. El inicio oficial del siguiente ciclo está previsto para el martes 2 de febrero.

Además, la universidad estableció como días inhábiles el 2 y el 16 de noviembre, junto con el 12 y el 25 de diciembre, antes del cierre definitivo del semestre.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) concluirá sus clases el viernes 18 de diciembre, luego de completar el periodo de evaluaciones. De acuerdo con su calendario oficial, las vacaciones comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y finalizarán el 24 de enero de 2027. Sin embargo, regresarán a las aulas el lunes 25 de enero, ya que las tres semanas anteriores estarán destinadas a actividades de planeación académica, didáctica y directiva.

Por otro lado, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) determinó que su periodo vacacional se extenderá desde el lunes 14 de diciembre de 2026 hasta el viernes 15 de enero de 2027.

Entre las instituciones de educación media superior, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) también tendrá un receso alineado con el calendario de la SEP, que abarcará del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.