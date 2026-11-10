El Mastercard Economics Institute reveló un análisis que apunta a un impulso generalizado de la economía turística en Mexico cinco días dentro del marco del evento, con mayor incidencia en los sectores de gastronomía, alojamiento y comercio minorista.

Este estudio se llevó a cabo considerando un gasto observado en transacciones transfronterizas frente a un escenario sin el evento del 23 al 27 de octubre 2025, cuando se llevó a cabo el Gran Premio de la Ciudad de México de ese año.

Entre las conclusiones del estudio se tiene que: el gasto de visitantes internacionales se elevó durante los días alrededor de la competencia automovilística.

Asimismo, que restaurantes, servicios de alojamiento y comercio minorista, los que tuvieron mayores beneficios.

Derrama a toda velocidad

El gasto total observado fue 63% superior.

Incremento de 62% en restaurantes y consumo de alimentos.

58% más en alojamiento.

Aumento de 39% en comercios minoristas.

Estas cifras reflejan un incremento del gasto respecto al escenario estimado sin evento.

Impacto más allá del día de la carrera

La actividad económica comenzó antes de la carrera y se prolongó hasta el último día de la ventana analizada.

De hecho, el gasto fue más fuerte al inicio y al final, mientras que el gasto en restaurantes se mantuvo elevado durante todo el periodo.

23 de octubre, día de apertura

Los visitantes llegaron listos para gastar:

gasto total +113%

alojamiento +105%

restaurantes +71%

24 al 26 de octubre, durante el evento:

el gasto en restaurantes se mantuvo por encima de la línea base durante los cinco días del período.

27 de octubre, día de cierre

Las compras se aceleraron al cierre:

comercio minorista +103%

gasto total +94%

prendas de vestir +72%

Preferencias de consumo por país de origen

Los patrones de gasto variaron según el país de origen de los visitantes.

Además del gasto en experiencias, los bares, las tabernas y los clubes nocturnos también concentraron una parte importante del gasto de los visitantes. Los mayores flujos de turistas internacionales provinieron del Reino Unido, Canadá, Chile, Costa Rica y Colombia.

Distintos momentos, distintas prioridades de gasto

Comportamiento por categoría, a medida que avanzó el evento:

Alojamiento (+58% en la ventana): concentró un fuerte impulso a la llegada de los visitantes (+105%).

Restaurantes (+62%): se mantuvo durante los cinco días.

Comercio minorista (+39%): destacó al cierre (+103%), acompañado del incremento en prendas de vestir (+72%).

Los grandes eventos deportivos pueden generar valor más allá de la competencia, al impulsar a los negocios relacionados con el turismo durante todo el período en que se llevan a cabo.

Fuente: Mastercard Economics Institute (MEI). Análisis basado en transacciones transfronterizas observadas del 23 al 27 de octubre de 2025, comparadas con una línea base sintética que estima el gasto en ausencia del evento. Los incrementos son relativos a esa referencia, no variaciones interanuales ni estimaciones del gasto total de todos los visitantes.