Sa abrieron los registros para la Beca a Universitarios, se puede hacer en línea o esperar a que funcionarios vayan a la institución educativa.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció con sorpresa para miles de capitalinos que la Beca de Transporte para Universitarios tendrá un aumento para el 2027. En la actualidad, los beneficiados reciben 1,500 pesos de forma bimestral.

Clara Brugada anunció el aumento en el pago de la Beca de Transporte para Universitarios mientras hacían la invitación para que nuevos estudiantes inicien su proceso de inscripción para recibir el apoyo económico.

“Si eres universitario, si estudias en una escuela pública tienes derecho a recibir 1.500 pesos bimestrales. Este monto va a aumentar el próximo año, para que puedas continuar tus estudios y para que puedas concluirlos sin problemas, sobre todo sin problemas económicos”, dijo Clara Brugada.

Beca a Universitarios para Transporte es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México enfocado en apoyar la movilidad de los estudiantes de educación superior. Gobierno de CDMX

El registro a la Beca de Transporte para estudiantes se puede hacer por dos vías

Según el Gobierno de la CDMX, los interesados en recibir este apoyo económico pueden hacer el registro ingresando a www.sectei.cdmx.gob.mx o bien, pueden aguardar a que funcionarios lleguen con los módulos a las universidades para hacer allí el registro.

Clara Brugada detalló los requisitos que exige este programa de apoyo económico: “Vivir en la CDMX y estudiar en una escuela pública o en una universidad pública. Es muy sencillo, lo puedes hacer ahora mismo o esperas a que llegue un equipo a tu universidad”.

La beca otorga 1,500 pesos bimestrales a estudiantes de licenciaturas. Gobierno CDMX

Paso a paso para realizar la inscripción a la Beca de Transporte para Universitarios

La Beca de Transporte público es un programa social de la CDMX que otorga hasta el momento 1,500 pesos bimestrales a estudiantes de licenciaturas inscritos en universidades públicas de la Ciudad de México o en planteles de universidades públicas ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México, en las modalidades escolarizada o mixta.

Paso a paso para hacer una inscripción con éxito:

Crea tu cuenta Llave CDMX en el sitio oficial (https://llave.cdmx.gob.mx)

Ingresa a la plataforma oficial de registro.

Llena el formulario con tus datos personales y escolares

Adjunta los documentos solicitados (INE, constancia de inscripción y comprobante de domicilio)

Revisa y envía tu solicitud

Guarda tu folio de registro