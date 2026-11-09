Todas las fechas de suspensión se encuentran en las disposiciones del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México tendrán tres fechas sin actividades escolares durante noviembre de 2026, además de los días libres por fin de semana.

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece dos suspensiones que se combinarán con el descanso habitual del fin de semana y una jornada adicional por el Consejo Técnico Escolar.

El próximo fin de semana largo será del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, cuando los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin acudir a las aulas .

La siguiente fecha sin clases será el viernes 27 de noviembre, por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Cuándo serán los próximos días sin clases en noviembre?

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla las siguientes tres fechas sin actividades escolares para noviembre:

Viernes 13 de noviembre: registro de calificaciones por parte de los docentes.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Viernes 27 de noviembre: sesión del Consejo Técnico Escolar.

Estas jornadas están previstas en el calendario oficial para educación básica y permiten a las familias conocer con anticipación cuándo no habrá actividades escolares.

La SEP confirmó tres fechas de suspensión escolar distribuidas durante noviembre. ChatGPT | Audiencias

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo para los estudiantes?

El primer periodo de descanso extendido de noviembre comenzará el viernes 13, debido al registro de calificaciones, y continuará durante el sábado 14 y domingo 15. A estos días se sumará el lunes 16, cuando se suspenderán las labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

De esta manera, los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases y deberán regresar a las aulas el martes 17 de noviembre. El viernes 27 volverán a tener una jornada sin actividades escolares por la reunión del Consejo Técnico Escolar.

El calendario de la SEP permite a las familias organizar sus actividades y anticipar los periodos de descanso de los estudiantes.