El beneficio se concede hasta que el hijo cumple 16 años, aunque puede prolongarse hasta los 25 años si continúa estudiando en una institución del Sistema Educativo Nacional y no tiene un empleo formal.

La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) constituye una prestación fundamental para brindar protección económica a las familias mexicanas. Sin embargo, su continuidad a favor de los hijos mayores de edad no está garantizada en todos los casos, ya que depende del cumplimiento de determinadas condiciones legales.

A diferencia de una herencia convencional, este beneficio está sujeto a normas específicas y a criterios jurídicos que tuvieron modificaciones en los últimos años , especialmente a partir de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La pensión del IMSS no se transmite como una herencia que pueda distribuirse libremente entre los familiares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En México, la pensión por orfandad del IMSS puede beneficiar a hijos mayores de 16 años , siempre que continúen sus estudios en instituciones reconocidas por el Sistema Educativo Nacional y no estén incorporados al régimen obligatorio del Seguro Social por tener un empleo formal.

También existen disposiciones especiales para quienes presentan alguna discapacidad y, a partir de recientes criterios judiciales, nuevas posibilidades de acceso para otros familiares que dependían económicamente de la persona fallecida.

¿Qué modificaciones recientes hubo en la legislación y los criterios de la SCJN?

Durante los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterios relacionados con la protección económica de los familiares que dependían de una persona asegurada fallecida.

Entre las cuestiones abordadas se encuentra el reconocimiento de los padres como posibles beneficiarios de prestaciones de seguridad social cuando pueden demostrar su dependencia económica. Determinados criterios judiciales cuestionaron las restricciones que impedían acceder a este derecho por la existencia de otros beneficiarios directos.

Los padres pueden recibir una pensión aunque existan otros beneficiarios

En julio de 2025, la Segunda Sala de la SCJN determinó que es inconstitucional negar una pensión por muerte a los padres de un trabajador fallecido por el simple hecho de que existan otros beneficiarios, como su cónyuge o sus hijos.

La Corte consideró que los padres adultos mayores o con discapacidad que dependían económicamente del asegurado también deben tener derecho a recibir esta prestación. Por lo tanto, pueden acceder a una pensión por ascendencia junto con otros familiares que tengan derecho a ella, siempre que acrediten las condiciones correspondientes.

Esta resolución quedó establecida en el Amparo Directo en Revisión 826/2025.

Los padres pueden recibir hasta el 90% de la pensión bajo la Ley del IMSS de 1973

En noviembre de 2023, se resolvió que era contrario al principio de igualdad otorgar a los padres económicamente dependientes solamente el 20% de la pensión del trabajador fallecido cuando no existían otros beneficiarios con derecho.

La legislación establecía que los cónyuges podían recibir el 90%, mientras que los ascendientes únicamente tenían acceso al 20%. Se consideró injustificada esta diferencia y determinó que, cuando los padres son los únicos beneficiarios con derecho, deben recibir el 90% de la pensión que le hubiera correspondido al asegurado.

La decisión se tomó mediante el Amparo en Revisión 252/2023 y constituye un criterio relevante para quienes se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

Los hijos con discapacidad pueden reclamar un porcentaje mayor de la pensión por orfandad

Resolución de julio de 2025, relacionada con el caso de una hija adulta con discapacidad que dependía económicamente de su padre fallecido.

La controversia surgió porque la Ley del Seguro Social de 1973 establecía una pensión equivalente al 90% para la viuda o concubina, mientras que para los hijos contemplaba solamente el 20%. La SCJN consideró que aplicar esa diferencia a hijos con discapacidad permanente que dependían económicamente del trabajador fallecido constituía un trato desigual injustificado.

Por este motivo, se reconoció que, en estas circunstancias, corresponde equiparar el porcentaje de la pensión por orfandad con el de viudez, es decir, aplicar el 90%, respetando el límite legal correspondiente cuando concurren varias pensiones.

Este criterio quedó establecido en el Amparo Directo en Revisión 2379/2025 y dio lugar a la jurisprudencia 48/2025.

Estas resoluciones representan un cambio relevante para las familias en las que los progenitores dependían económicamente del trabajador fallecido. Asimismo, refuerzan la importancia de evaluar las circunstancias particulares de cada solicitante y no limitar el reconocimiento de derechos a criterios generales.

¿Quiénes pueden recibir la pensión del IMSS y cuáles son las condiciones?

La pensión no se hereda de la misma manera que una propiedad o un bien económico. Su otorgamiento depende de las categorías de beneficiarios reconocidas por la ley.

Entre quienes pueden acceder a este derecho se encuentran:

Hijos menores de 16 años: pueden recibir la pensión por orfandad hasta alcanzar esa edad, siempre que acrediten el vínculo familiar.

Hijos de 16 a 25 años: tienen la posibilidad de conservar el beneficio si demuestran que continúan estudiando en instituciones del Sistema Educativo Nacional y no cuentan con un empleo que implique su incorporación al régimen obligatorio del IMSS.

Hijos con discapacidad: pueden acceder sin un límite de edad cuando presentan una enfermedad crónica o una condición física o mental que les impide mantenerse económicamente por sus propios medios. La situación debe ser evaluada y certificada por los servicios médicos del instituto.

Padres que dependían económicamente del asegurado: determinados criterios recientes de la SCJN reconocen la posibilidad de que los progenitores accedan a prestaciones por fallecimiento cuando demuestran que dependían económicamente de la persona asegurada, incluso si existen otros beneficiarios.

En el caso de los hijos mayores de edad, el derecho no es permanente en todos los supuestos. Si dejan de estudiar o comienzan a trabajar bajo el régimen obligatorio del Seguro Social, pueden perder la prestación.

¿Qué requisitos deben cumplir los hijos mayores de edad para recibir la pensión?

Los hijos que superan los 16 años deben acreditar determinadas condiciones para recibir la pensión por orfandad. Entre los principales requisitos se encuentran:

Edad: tener entre 16 y 25 años.

Continuidad educativa: presentar una constancia vigente que demuestre la inscripción en una institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional.

Situación laboral: no estar incorporados al régimen obligatorio del IMSS como trabajadores formales.

Discapacidad: en estos casos, presentar el dictamen médico ST-6 emitido por los servicios médicos del instituto, que certifique la imposibilidad permanente de trabajar, según corresponda.

Además, la persona asegurada que falleció debe haber cumplido con ciertas condiciones:

Al menos 150 semanas de cotización: este período mínimo no se exige cuando el fallecimiento se produce como consecuencia de un riesgo de trabajo.

Vigencia de derechos: el trabajador debía tener sus derechos vigentes o encontrarse dentro del período de conservación de derechos al momento de su fallecimiento.

En cualquiera sea el caso, la solicitud debe presentarse en la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar que corresponda.

Para iniciar el procedimiento, se debe reunir la siguiente documentación:

Acta de defunción de la persona asegurada.

Identificación oficial del solicitante.

Constancia de estudios actualizada, para beneficiarios de entre 16 y 25 años.

CURP y acta de nacimiento del hijo beneficiario.

Dictamen médico ST-6, cuando se trate de una persona con discapacidad.

Comprobante de domicilio.

Número de Seguridad Social (NSS) de la persona asegurada.

El IMSS contempla un período aproximado de 60 días hábiles para analizar la documentación y comunicar una resolución sobre la solicitud.