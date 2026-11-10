En México, el otoño, que comienza aproximadamente el 22 de septiembre, se desarrolla durante la etapa final de la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Imagen ilustrativa.

Noviembre continúa con condiciones meteorológicas variables en México. Para este martes se pronostican lluvias fuertes en distintas entidades del país, mientras que en otras zonas comenzará a intensificarse el descenso de las temperaturas.

Este panorama estará relacionado con la interacción del frente frío 4, el ingreso de humedad y otros sistemas atmosféricos que también propiciarán fuertes rachas de viento y oleaje elevado en algunas regiones costeras.

El otoño de 2026 en México inició el 22 de septiembre, y concluirá el 21 de diciembre, cuando comience el invierno. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Octavio Hoyos

El frente estacionario permanecerá sobre la zona central del Golfo de México y, en combinación con una vaguada que se extenderá por el noreste y oriente del país, ocasionará lluvias fuertes con acumulaciones de entre 20 y 50 milímetros en el Norte de San Luis Potosí, así como en las regiones Norte y Sur de Tamaulipas y Veracruz.

Efectos del frente frío 4 en México

La masa de aire frío continuará favoreciendo un ambiente fresco en el norte y noreste del país. También se espera la formación de importantes bancos de niebla, que podrían reducir considerablemente la visibilidad en distintos tramos carreteros de esas regiones.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios de la tropósfera, junto con la corriente en chorro subtropical, generará precipitaciones dispersas en el Norte de México.

En el sureste, la presencia de otra vaguada y el constante ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe favorecerán lluvias fuertes en el Sur de Chiapas. Asimismo, se esperan precipitaciones moderadas, con acumulaciones de entre 5 y 30 milímetros, en el Occidente, Centro y Sur del territorio nacional, además de la Península de Yucatán y el Valle de México.

Recomendaciones ante las lluvias y posibles afectaciones

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían presentarse acompañadas de:

Actividad eléctrica

Fuertes rachas de viento

Posible caída de granizo.

Estas condiciones aumentan la posibilidad de deslaves, inundaciones en zonas bajas y crecidas en los niveles de ríos y arroyos.

En tanto, se prevén lluvias aisladas con acumulaciones inferiores a los 5 milímetros en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, entre otras.

Rachas de viento, oleaje elevado y temperaturas extremas

El pronóstico del SMN anticipa importantes diferencias de temperatura entre las distintas regiones del país. Durante la madrugada del miércoles, las zonas serranas de Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C.

En contraste, varias entidades de la costa del Pacífico tendrán condiciones mucho más calurosas, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C. Este pronóstico incluye a:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Respecto a las condiciones del viento, se pronostica un evento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas. Este fenómeno también podría generar oleaje de hasta 2 metros de altura.

Por último, en la costa occidental de la Península de Baja California se esperan olas de hasta 3 metros, por lo que se recomienda extremar precauciones tanto para la navegación marítima como para quienes realicen actividades recreativas en las playas.