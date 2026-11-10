La Sedena establece distintas etapas para que los jóvenes cumplan con esta obligación cívica y militar.

Los mexicanos que cumplan 18 años durante 2027, correspondientes a la Clase 2009, deberán iniciar el trámite del Servicio Militar Nacional (SMN) ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El periodo de alistamiento comenzará el 2 de enero y se extenderá hasta antes del 15 de octubre, de acuerdo con el calendario que publica la dependencia.

El mismo año en que cumplen la mayoría de edad, los jóvenes deben alistarse y acudir al sorteo.

Después de conocer el resultado, cumplirán con el servicio durante 2028, bajo la modalidad que les corresponda. La Sedena establece cinco fases para completar el proceso: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

¿Cómo deben realizar el trámite los jóvenes de la Clase 2009?

La primera etapa es el alistamiento, que se realiza en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento más cercana al domicilio. También pueden acudir a las representaciones consulares mexicanas quienes viven en el extranjero.

La Sedena indica que el trámite de primera vez es gratuito y debe hacerse dentro del periodo establecido.

Para solicitar la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, los interesados deben reunir la documentación requerida. Entre los documentos que contempla la Sedena se encuentran:

Acta de nacimiento, en original y copia.

Comprobante de domicilio vigente, en original y copia.

Comprobante del grado máximo de estudios.

Copia de la CURP.

Cuatro fotografías recientes con las características establecidas por la dependencia.

Formato universal para trámites del Servicio Militar Nacional.

Una vez concluido el registro, los jóvenes deberán acudir al sorteo de noviembre de 2027, que se realiza un domingo en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento. Allí se determina si cumplirán el servicio encuadrados, identificados con bola blanca o azul, o a disponibilidad, con bola negra.

Jóvenes mexicanos de la Clase 2009 deberán iniciar el trámite del Servicio Militar Nacional en enero de 2027. Sedena

¿Qué sucede después del sorteo del Servicio Militar Nacional?

La siguiente fase es el reclutamiento, que se lleva a cabo durante los sábados y domingos de enero de 2028. En ese periodo, los jóvenes que se alistaron deberán entregar su cartilla en los puestos de recepción habilitados por las autoridades militares, que reciben documentación de 8:00 a 13:00 horas.

Después comienza el adiestramiento para quienes resulten encuadrados. Desde 2026, el programa contempla dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, con una duración aproximada de tres meses y un horario de 7:00 a 13:00 horas.

Quienes obtengan bola negra cumplen a disponibilidad, bajo el control administrativo de las autoridades militares. La última fase es la liberación, que se desarrolla en diciembre de 2028 para quienes hayan cumplido satisfactoriamente con su obligación.

La Sedena también invita a las mujeres mexicanas a participar de manera voluntaria en el programa de adiestramiento.

En cambio, para los hombres mexicanos en edad militar, el Servicio Militar Nacional es una obligación.