La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el receso escolar de fin de año comenzará el 21 de diciembre de 2026 y concluirá el 5 de enero de 2027. Las clases de preescolar, primaria y secundaria se reanudarán el 7 de enero.

Así lo establece el calendario escolar 2026-2027, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplicable en las 32 entidades del país. Rige para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, y el ciclo, de 185 días, concluirá el 9 de julio de 2027.

¿Qué otras fechas siguen en el calendario escolar?

Lo próximo en la agenda es el Consejo Técnico Escolar (CTE) del 27 de noviembre. Ya con el regreso de vacaciones, habrá sesiones el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

El calendario contempla un segundo receso, del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. Además, las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzarán sus vacaciones el 21 de diciembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué días no habrá labores docentes?

Además de los recesos, habrá días de suspensión de labores docentes, por que lo que también quedan suspendidas las clases . De aquí en adelante serán:

2 y 16 de noviembre de 2026

6 de enero de 2027

1 de febrero de 2027

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Estas suspensiones se suman a los dos periodos de receso, por lo que conviene tenerlas a la mano para planear con tiempo las actividades familiares.

Para la educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros, públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, el calendario constará de 190 días y concluirá el 13 de julio de 2027.