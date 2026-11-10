Cualquier persona que posea fauna exótica como mascota debe contar con una autorización expresa de la SEMARNAT y demostrar que el ejemplar tiene una procedencia legal documentada.

Tener animales exóticos en México puede requerir una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La sanción por posesión de fauna silvestre sin documentación dependen de la especie y de las conductas previstas en la legislación ambiental.

El artículo 420 del Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3,000 días multava de $35,193 a $351,930 pesos, es decir entre $35,193 a $351,930 pesos en 2026 para determinadas actividades ilícitas relacionadas con la biodiversidad.

Entre ellas se encuentran el tráfico, la captura, el transporte y la posesión de ejemplares de especies silvestres protegidas, en los supuestos que contempla la disposición.

¿Qué establece el artículo 420 del Código Penal Federal?

La fracción V del artículo 420 del Código Penal Federal contempla conductas relacionadas con ejemplares, productos, subproductos y recursos genéticos de especies silvestres terrestres o acuáticas que se encuentren en veda, sean endémicas, estén amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, así como aquellas reguladas por tratados internacionales de los que México forma parte.

La disposición también contempla actividades con fines de tráfico y otras conductas ilícitas.

Rana de ojos rojos en primer plano sobre hojas verdes, rana de ojos rojos (Agalychnis callidryas) DiKKY_O

¿Qué permiso se necesita para tener animales exóticos en México?

La Semarnat cuenta con el trámite Autorización de ejemplares exóticos como mascota o animal de compañía, identificado con la homoclave SEMARNAT-08-056.

Está dirigido a quienes poseen ejemplares de fauna silvestre exótica que pueden convivir con las personas en un ambiente doméstico bajo manejo y sin representar riesgos físicos, sanitarios o de seguridad.

Para solicitarlo, la dependencia contempla requisitos como:

Documentación de procedencia legal: facturas, notas de remisión u otros documentos que acrediten el origen del ejemplar.

Documentación médica: cartillas o constancias de salud firmadas por un veterinario o especialista acreditado.

Comprobante de domicilio: del lugar donde se encuentra el animal.

Carta compromiso: para asumir la responsabilidad de su cuidado e informar sobre su fallecimiento y las causas.

Identificación oficial: para acreditar la personalidad del solicitante.

El trámite es gratuito y tiene un plazo máximo de resolución de 15 días hábiles, de acuerdo con la ficha oficial de la Semarnat.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la autoridad que recibe denuncias e interviene ante posibles casos de posesión, aprovechamiento, transporte o comercio ilegal de fauna silvestre.

La dependencia señala que estas conductas pueden denunciarse cuando involucran especies amenazadas, en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo.