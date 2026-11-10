Según CRT, ya se vincularon 63 millones de números telefónicos, de los cuales 40.2 millones corresponden a servicios de prepago y 22.8 millones a planes de pospago.

Con el objetivo de reforzar la seguridad de la población, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) determinó que las líneas telefónicas deberán registrarse a nombre de una persona, asociándose con CURP e identificación oficial. Aquellas que no cumplan con el plazo establecido serán multadas por las autoridades.

La iniciativa busca terminar con el anonimato en la compra de tarjetas SIM, una condición que facilitó la comisión de delitos como fraudes y extorsiones. De esta manera, México se incorpora a una modalidad de identificación que ya se aplica en 166 países y deja atrás la posibilidad de adquirir chips sin presentar datos personales.

El calendario de registro ya entra en su siguiente etapa. Ahora es el turno de las líneas telefónicas terminadas en 6 y 7, cuyos titulares tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para completar la vinculación. Quienes no lo hagan dentro del plazo se exponen a la suspensión temporal del servicio.

Los planes pospago no necesitan realizar un procedimiento adicional, ya que están asociados a la identidad de una persona desde el momento de su contratación. Tory Smith | Magnific

¿Hasta cuándo hay tiempo de registrar la línea telefónica?

En cuanto a los números de prepago que todavía no fueron registrados, la CRT estableció un cronograma con fechas límite determinadas por el último dígito de cada número telefónico.

Las fechas se determinan según el último número de cada línea telefónica:

Números terminados en 0 y 1: del 15 al 31 de agosto de 2026.

Números terminados en 2 y 3: del 15 al 30 de septiembre de 2026.

Números terminados en 4 y 5: del 15 al 31 de octubre de 2026.

Números terminados en 6 y 7: del 15 al 30 de noviembre de 2026.

Números terminados en 8 y 9: del 15 al 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, los usuarios deberán realizar la vinculación de sus líneas con sus respectivas compañías entre agosto y diciembre, de acuerdo con el calendario correspondiente.

¿Cómo se hace el registro de línea telefónica en México?

El trámite está disponible en dos formatos: de manera online o personal en el centro de atención de la compañía telefónica correspondiente, como Telcel y AT&T. También es posible acceder al portal oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como al portal CRT México: Registra tu línea.

Documentación

Para completar el registro, es necesario contar con los siguientes elementos:

Identificación oficial vigente: puede ser la credencial para votar (INE) o el pasaporte.

CURP: Clave Única de Registro de Población.

Teléfono celular: dispositivo que contiene la línea que se desea registrar, ya que será necesario recibir un código de confirmación mediante SMS.

Fotografía tipo selfie: requerida cuando el procedimiento se realiza de manera remota.

Procedimiento para registrar online

Accede al portal oficial de la CRT o a la página web de tu compañía telefónica. Busca y selecciona la opción destinada al registro o vinculación de líneas. Completa el formulario con tu CURP y los datos personales solicitados. Verifica tu identidad mediante la carga de una imagen de tu identificación oficial y, si corresponde, una selfie. Introduce el número telefónico que deseas registrar y confirma la operación ingresando el código de verificación que recibirás por SMS.

Procedimiento para registar presencial

Dirígete a un Centro de Atención a Clientes de tu operador telefónico. Presenta una identificación oficial vigente, ya sea tu INE o pasaporte. Solicita realizar la vinculación de tu línea celular. El personal de atención te orientará durante el procedimiento para asociar el número telefónico con tu CURP y tus datos de identidad.

¿Qué pasa si no registro mi número de teléfono a tiempo?

Una vez que finalice el plazo asignado a cada número, las empresas de telefonía tendrán un período de 72 horas para suspender el servicio de aquellas líneas que continúen sin registrarse. Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán comunicarse con:

Números de emergencia

Servicios de atención ciudadana

Compañía telefónica

También podrán recibir alertas de emergencia, como los avisos relacionados con sismos.

El servicio completo, que incluye llamadas, mensajes de texto y conexión a internet móvil, será restablecido una vez que el titular complete el proceso de vinculación.

La CRT aclaró que este procedimiento no está a cargo del Gobierno, sino que debe realizarse de forma directa con las compañías telefónicas. L as empresas únicamente asociarán el nombre y la CURP del usuario con el número celular correspondiente, sin conservar otros datos personales ni imágenes utilizadas durante el registro.

Por último, en caso de que una línea telefónica esté involucrada en la comisión de algún delito, las autoridades competentes podrán solicitar información a la empresa prestadora del servicio. Para ello, deberán ajustarse a los procedimientos y disposiciones establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.