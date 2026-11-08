La UNAM ofrecerá una alternativa gratuita para quienes quieran disfrutar de una experiencia vinculada con la ciencia, participar en actividades educativas y descubrir más sobre los misterios del universo.

La Noche de las Estrellas UNAM 2026 llegará el próximo sábado 14 de noviembre a Las Islas de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, con una propuesta que reunirá observaciones astronómicas, planetarios y actividades de divulgación científica.

La iniciativa tendrá entrada libre y gratuita. Su objetivo es acercar la astronomía a personas de diferentes edades, desde estudiantes y familias hasta visitantes interesados en conocer más sobre el espacio, sin necesidad de contar con conocimientos especializados. Se podrá disponer, además, de telescopios especiales para visualizar los cuerpos celestes.

El encuentro permitirá que los asistentes se acerquen al universo mediante telescopios, experimentos, conferencias y talleres. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante la jornada, los participantes podrán ver el cielo estrellado de noche y disfrutar de actividades educativas sobre distintos fenómenos astronómicos . La programación también incluirá propuestas musicales y experiencias interactivas para fomentar el interés por la ciencia.

¿Dónde y a qué hora será la Noche de las Estrellas UNAM 2026?

El evento tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, en Las Islas de Ciudad Universitaria, uno de los espacios abiertos más representativos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El encuentro se desarrollará entre las 15 y las 22. Entre las actividades previstas, se encuentran:

Observaciones astronómicas con telescopios.

Planetarios.

Experimentos científicos.

Conferencias y charlas.

Talleres de divulgación.

Presentaciones musicales.

Para consultar novedades sobre los horarios y las actividades específicas, se recomienda revisar las redes sociales del Instituto de Astronomía de la UNAM y de los organizadores de la sede de Ciudad Universitaria.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades y no exige experiencia previa en astronomía. Tampoco es necesario llevar un telescopio, ya que habrá equipos disponibles para la observación.

¿Qué actividades habrá durante la jornada?

La observación astronómica será uno de los principales atractivos de la Noche de las Estrellas, aunque la propuesta no se limitará a mirar el cielo. Los asistentes también podrán acercarse a diferentes conceptos científicos mediante explicaciones preparadas para el público general.

Entre los principales ejes temáticos se encuentran:

200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia: una conmemoración que destaca los vínculos históricos y científicos entre ambos países.

75 años del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno: un avance fundamental para el desarrollo de la radioastronomía y el estudio de la composición y estructura del universo.

115 años del nacimiento de Paris Pişmiş: astrónoma reconocida por sus aportaciones al estudio de los cúmulos estelares y otros objetos celestes.

20 años de la definición de planeta de la Unión Astronómica Internacional: una oportunidad para explicar los criterios científicos que se utilizan para clasificar los cuerpos del Sistema Solar.

Cada uno de estos aniversarios permitirán abordar distintos momentos de la historia científica y explicar cómo los descubrimientos y las investigaciones contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre el universo.